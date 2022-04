Les footballeurs peuvent parfois en sortir des belles. Exemple avec l'entraîneur de Saint-Etienne, Pascal Dupraz.

Une langue de footballeur a encore fourché: top 20 des phrases cultes

«Il faut remettre le métier sur l'ouvrage», a tonné l'entraîneur de Saint-Etienne, Pascal Dupraz. Une perle de plus à l'arc des footballeurs. Florilège.

A force d'apprendre des formules passe-partout, le risque est de les glisser à tort et «de travers». Le football est aujourd'hui peuplé de joueurs qui remettent la charrue au milieu du village, jouent avec une épée de Damoclès entre les dents ou remercient un coéquipier de leur avoir retiré une fière chandelle du pied. Ce week-end, c'est Pascal Dupraz, entraîneur de Saint-Etienne, qui a eu un petit problème de sens: «Je souhaite que les joueurs comprennent que pour laisser l'ASSE en L1, il faut remettre le métier sur l'ouvrage pendant 94 minutes.» Cette perle rejoint notre collection, que voici.

Top 10 des gaffeurs

«Il ne faut pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendue.»

Abdeslam Ouaddou, Rennes

«Inconsciemment, il faut pas s'endormir.»

Franck Ribéry, Bayern Münich

«Un grand qui saute arrive toujours plus haut qu'un petit qui saute.»

Guy Roux, Auxerre

«J'aimerais bien jouer dans un club italien. Comme le FC Barcelone par exemple.»

Mark Draper, Aston Villa

«Je trinque souvent très rarement.»

Sylvain Wiltord, Arsenal

«Mes parents ont toujours été là pour moi depuis que j'ai 7 ans.»

David Beckham, Manchester United

Maintenant, David Beckham fait pareil avec sa fille.

«On doit jouer à domicile comme à la maison.»

Djamel Abdoun, Nantes

«L’Allemagne est une équipe très difficile à jouer. Elle joue toujours avec 11 internationaux.»

Steve Lomas, Irlande du Nord

«L'absentéisme quand même dans la défense anglaise...»

Franck Leboeuf, France

«Avec Jordan, on se connaît très bien depuis notre plus jeune âge.»

André Ayew, Marseille, à propos de son frère

Bonus hors foot:

«Mes performances sont en dancing.»

Emmanuelle Gagliardi, tennis

Top 10 des cérébraux

«Un adversaire défensif ? C'est comme faire l'amour à un arbre.»

Jorge Valdano, Real Madrid

«Être dans la surface et ne pas pouvoir tirer, c'est comme être en soirée et danser avec sa sœur.»

Diego Maradona, Naples

«Je ne célèbre pas mes buts parce que c’est mon travail. Tu as déjà vu un facteur sauter de joie quand il vient de livrer un colis?»

Mario Balotelli, AC Milan

Mario Balotelli a marqué. Rien à ajouter.

«En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool, ça a été les vingt minutes les plus dures de ma vie.»

Georges Best, Manchester United

«Je ne joue pas contre une équipe en particulier. Je joue pour me battre contre l'idée de perdre.»

Eric Cantona, Manchester United

«Cantona m’a dit un jour alors que je lui annonçais qu’il était remplaçant: "On ne met pas Canto sur le banc." Je lui ai répondu: "Alors prends une chaise et assieds toi à côté."»

Raymond Goethals, entraîneur de Marseille

«Jouer au foot, c'est très simple, mais jouer un football simple est la chose la plus difficile qui soit.»

Johan Cruyff, entraîneur de Barcelone

«Le football est un sport simple, rendu compliqué par les gens qui n'y connaissent rien.»

Bill Shankly, entraîneur de Liverpool

«Si tu es dans la surface adverse et que tu ne sais pas quoi faire, mets-la au fond des filets et après on discute.»

Bob Paisley, entraîneur de Liverpool

«Si je devais me noter sur 10, je me mettrais un 11.»

José Mourinho

Bonus hors foot:

«Si vous sortez avec une fille et que les gens disent qu’elle a de la personnalité, cela signifie qu’elle est moche. Quand les gens disent qu’un joueur travaille dur, ça signifie qu’il est nul. C’est pareil.»

Charles Barkley, basketball. (chd)