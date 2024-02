Keystone

On connait le nom du nouvel assistant de Murat Yakin au sein de la Nati

C'est Giorgio Contini qui a été choisi pour épauler le sélectionneur de l'équipe de Suisse de football.

«Giorgio Contini rejoint avec effet immédiat l'équipe nationale masculine en tant qu'entraîneur assistant de Murat Yakin», annonce l'Association suisse de football (ASF) dans un communiqué. Le natif de Winterthour a signé un contrat jusqu'à la fin de l'Euro 2024 avec la Nati.

Les chemins de Contini et de Yakin, nés tous les deux en 1974, se sont croisés à plusieurs reprises, tant durant leur carrière de joueur dans l'ancienne LNA que durant leur carrière d'entraîneur. Lors de la saison 2011/12, le FC Lucerne, avec Yakin comme entraîneur en chef et Contini comme assistant, a obtenu la deuxième meilleure place de l'histoire du club et s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse.

«C'est une grande joie et un honneur pour moi de pouvoir soutenir et accompagner la Nati sur le chemin de l'Euro. Avec Murat, le staff et les joueurs, nous allons tout faire pour rendre notre pays fier» Giorgio Contini

«Je connais et apprécie Giorgio depuis des années et je suis sûr qu'il pourra nous aider avec sa longue expérience d'entraîneur», déclare Murat Yakin concernant l'engagement de Contini.

Pendant son activité d'entraîneur en chef, Contini a été promu en Super League avec Vaduz et Lausanne-Sport et a réussi à se maintenir avec les deux équipes. Dernièrement, l'ancien international suisse (un match international, en février 2001 contre la Pologne) a travaillé pour le Grasshopper Club Zurich entre 2021 et 2023