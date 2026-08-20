averses modérées22°
DE | FR
burger
Sport
Football

Foot: Thoune humilié 7-0 par le Lech Poznan en Ligue Europa

Le FC Thoune humilié en Ligue Europa

Le champion de Suisse a pris l’eau jeudi en match aller des barrages qualificatifs de la Ligue Europa, s’inclinant lourdement 7-0 sur la pelouse du Lech Poznan. Saint-Gall s’est également incliné à l’échelon inférieur, en Conference League.
20.08.2026, 20:5320.08.2026, 21:03

Thoune devra se contenter de la phase de ligue de Conference League. Le champion de Suisse a été humilié 7-0 sur la pelouse de Lech Poznan jeudi en barrage aller de l'Europa League.

Cette rencontre a très vite tourné au cauchemar pour le FC Thoune, qui a pourtant bénéficié de deux opportunités de débloquer la situation en tout début de match. Le club de l'Oberland bernois a payé au prix fort les errements de sa défense, coupable sur au moins cinq buts polonais.

Le nouveau stade de Lugano cache une particularité unique en Suisse
Le nouveau stade de Lugano cache une particularité unique en Suisse

Le Lech Poznan a forcé la décision en à peine plus de vingt minutes de jeu. Wälemark a ouvert la marque (10e) en chipant le cuir à un Heule trop attentiste, avant d'inscrire le 3-0 (25e) en profitant du marquage trop laxiste de Bürki. Fehr coupait quant à lui le hors-jeu sur le 2-0, signé Sayyadmanesh (20e).

Le 4-0 est certes tombé au terme d'une superbe combinaison sur coup-franc, conclue par Skrzypczak (31e). Mais le portier thounois Niklas Steffen a là aussi été abandonné par sa défense, comme sur le 5-0 marqué par Murawski à la 45e. Et sur le 6-0 (47e), le tir de Hakans a été dévié par le malheureux Bamert...

epa13181222 Radoslaw Murawski (R) of Lech Poznan celebrates after scoring a goal during the UEFA Europa League qualifying match between Lech Poznan and FC Thun 1898 in Poznan, Poland, 20 August 2026. ...
Thoune a subi la loi du Lech Poznan.image: Keystone

Le match retour s'annonce bien compliqué pour Thoune, qui a pensé sauver l'honneur à la 66e avant que la VAR n'annule la réussite de Dursun pour un hors-jeu. La troupe de Gian-Luca Privitelli peut d'ores et déjà planifier une campagne en Conference League, avec une 1re journée prévue le 15 octobre.

St-Gall battu, mais pas abattu

Engagé pour sa part en play-offs de la Conference League, le FC St-Gall a également connu la défaite à l'extérieur à l'aller. Mais les Brodeurs se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0) à Farum face à Nordsjälland, préservant ainsi leurs chances avant le match retour. La seule réussite fut l'oeuvre de Rojkjaer à la 13e.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
Le coach du FC Bâle est sur la sellette
Le coach du FC Bâle est sur la sellette
de Céline Feller
Ce Romand raconte sa quête «obsessionnelle» sur 10 km
Ce Romand raconte sa quête «obsessionnelle» sur 10 km
de Julien Caloz
Le nouveau stade de Lugano cache une particularité unique en Suisse
Le nouveau stade de Lugano cache une particularité unique en Suisse
de Romuald Cachod
Les débuts chaotiques du futur gardien de la Nati en Allemagne
Les débuts chaotiques du futur gardien de la Nati en Allemagne
de Daniel Wyrsch
La star suisse de la gym a de gros soucis avec les sponsors
La star suisse de la gym a de gros soucis avec les sponsors
de Martin Probst
Les chaussures de ce tennisman font polémique: sa réponse est mythique
Les chaussures de ce tennisman font polémique: sa réponse est mythique
de Yoann Graber
Ces Romands ont réussi le chrono qui «marque les esprits»
Ces Romands ont réussi le chrono qui «marque les esprits»
de Julien Caloz
Les lacets de ce tennisman font polémique
Les lacets de ce tennisman font polémique
de Yoann Graber
On a trouvé le challenge ultime pour Pogacar
On a trouvé le challenge ultime pour Pogacar
de Romuald Cachod
Voici pourquoi la Suisse est si forte en athlétisme
Voici pourquoi la Suisse est si forte en athlétisme
de Rainer Sommerhalder
Ce tennisman suisse a été insulté après ses victoires
Ce tennisman suisse a été insulté après ses victoires
de Julien Caloz
Leonardo Genoni a «mal évalué» l&#039;affaire Patrick Fischer
Leonardo Genoni a «mal évalué» l'affaire Patrick Fischer
de Étienne Wuillemin
La RTS prépare un gros coup pour les Mondiaux en Valais
La RTS prépare un gros coup pour les Mondiaux en Valais
de Julien Caloz
La France teste la «VAR du pauvre»
La France teste la «VAR du pauvre»
de Yoann Graber
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
1
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
de Yoann Graber
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
Ce hamster parcourt 70 km par semaine et devient une star sur Strava
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Une mauvaise blague belge entache les Championnats de cyclisme
Nathalie Bex est devenue dimanche championne de Belgique de gravel, alors que plusieurs de ses concurrentes l’accusent d’avoir coupé le parcours.
C’est une victoire qui aurait dû faire parler d’elle pour de toutes autres raisons, tant le sacre de Nathalie Bex, dimanche aux Championnats de Belgique de gravel, constitue une jolie surprise. A 28 ans, la coureuse n’avait encore jamais levé les bras au cours de sa carrière.
L’article