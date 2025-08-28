Il y aura beaucoup d'exotisme en Ligue des champions

Quatre clubs feront leurs grands débuts cette saison dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Tour d’horizon.

C’est désormais officiel: la Suisse ne comptera aucun représentant en Ligue des champions cette saison, après la défaite 2-0 du FC Bâle à Copenhague, mercredi, en barrage retour des qualifications.

Il en sera autrement pour Chypre, le Kazakhstan et la Norvège, qui auront chacun une équipe engagée dans la plus prestigieuse des compétitions interclubs. Il ne s’agit toutefois ni de l’APOEL Nicosie, ni du FK Astana ou encore de Rosenborg – des clubs ayant déjà connu la C1. Ces pays enverront cette fois de nouveaux venus. Même chose pour la Belgique qui, en plus du traditionnel FC Bruges, récent huitième de finaliste européen, a qualifié directement son champion national: l’Union Saint-Gilloise.

Le destin du club bruxellois est impressionnant. Multiple champion de Belgique avant-guerre, il avait disparu dans les profondeurs du football belge pendant plusieurs décennies, avant de refaire surface dans l’élite en 2021. Depuis, il ne cesse de jouer les premiers rôles en Jupiler Pro League, et vient donc d’être sacré champion national, un an après avoir remporté la Coupe. Il jouera la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, plus de soixante ans après avoir été demi-finaliste de la Coupe des villes de foires.

L’histoire aurait été encore plus belle si son vieux stade atypique, le Parc Duden, niché au cœur de Bruxelles, avait été homologué par l’UEFA pour accueillir le gratin européen. L’Union de Sofiane Boufal devra se délocaliser chez son rival anderlechtois, mais emportera malgré tout avec elle sa «hype» et son public si particulier: un mélange de ceux qui n'ont jamais lâché le club, de familles et de bobos.

Pas de Ligue des champions au stade champêtre Joseph Marien. image: getty

Autre club à faire ses débuts en C1: le Kairat Almaty, qui a notamment éliminé le Slovan Bratislava, puis le Celtic mardi aux tirs au but, devenant ainsi le deuxième club kazakh à se qualifier pour la Ligue des champions, après Astana, récemment battu par le LS au troisième tour de qualification de la C4.

Les équipes qui devront se rendre au Kazakhstan voyageront encore plus loin que le Lausanne-Sport: Almaty se situe en effet encore plus à l’Est que la capitale. Au programme: un long vol vers l’Asie centrale, plusieurs heures de décalage horaire et des températures redoutables en hiver.

La joie du Kairat Almaty après sa qualification. Image: getty

Un autre nouveau venu est à chercher du côté de Chypre: Pafos, un club qui n’a que onze ans d’existence. Le champion chypriote succède à l’APOEL Nicosie et à l’Anorthosis Famagouste en tant que représentant de l’île méditerranéenne en Ligue des champions.

Le Paphos FC a réussi une campagne qualificative remarquable, éliminant successivement le Maccabi Tel-Aviv, le Dynamo Kiev, puis l’Etoile Rouge de Belgrade, grâce à un but décisif du Brésilien Jaja à la 89e minute du barrage retour. Sa présence en C1 marquera la réapparition sur la scène continentale d’un ancien du PSG et de Chelsea: David Luiz, revenu cet été en Europe, à 38 ans, après plusieurs expériences au Brésil. Il s'est engagé à Chypre pour deux saisons.

Enfin, Bodø/Glimt, tombeur mardi du Sturm Graz, complète la liste des clubs qui découvriront cette année le plus haut niveau du football européen.

Sa qualification ne doit rien au hasard. Voilà en effet plusieurs saisons que la formation norvégienne s’impose comme un acteur sérieux sur le Vieux Continent. Quart de finaliste de la Conference League en 2022, Bodø/Glimt avait enchaîné l’année suivante avec une campagne en Ligue Europa, battant notamment le FC Zurich dans un groupe relevé comprenant Arsenal et le PSV Eindhoven.

Lors de l’exercice 2023/2024, la «Horde Jaune» a une nouvelle fois franchi la phase de groupes de la Conference League, s'appuyant notamment sur une large victoire 5-2 contre Lugano. Mais c’est surtout son parcours en Ligue Europa la saison dernière qui a marqué les esprits: une demi-finale face au futur vainqueur Tottenham, après avoir éliminé des adversaires de renom comme l’Olympiacos ou la Lazio.



Voyager à Bodø, environ 100 kilomètres au nord du cercle polaire arctique, ressemblera à une expédition pour les cadors du football européen. Ils trouveront sur place de la neige, en plus d'une modeste enceinte de 8 000 places.