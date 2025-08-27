larges éclaircies18°
Bâle perd 2-0 à Copenhague et ne jouera pas la Champions League

Terrible désillusion pour le FC Bâle de Xherdan Shaqiri
Xherdan Shaqiri et les siens ne joueront pas la Ligue des champions.image: getty

Terrible désillusion pour le FC Bâle de Xherdan Shaqiri

Après avoir tenu en échec Copenhague à domicile la semaine dernière (1-1), le FC Bâle s'est malheureusement incliné 2-0 mercredi en barrage retour et ne disputera donc pas la Ligue des champions.
27.08.2025, 22:5327.08.2025, 23:00
Le FC Bâle ne disputera pas la phase de ligue de la Ligue des champions. En play-off retour, les Rhénans ont été battus 2-0 par le FC Copenhague. Le match aller s'était conclu sur un nul 1-1.

Les Danois ont fait la décision sur une tête de Cornelius après 39 secondes en seconde période. L'attaquant a été idéalement servi par Achouri et il n'a pas été marqué d'assez près par Vouilloz. Moukoko a ensuite assuré la qualification des siens sur un penalty (84e) concédé par Barisic.

Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait

Longtemps timide offensivement, le FCB a esquissé une brève réaction après avoir concédé l'ouverture du score. Shaqiri (56e) et Broschinski (57e) ont testé les excellents réflexes de Kotarski. Mais après, malgré tous leurs efforts, les champions de Suisse ne sont pas parvenus à aller inquiéter la défense danoise.

Les hommes de Ludovic Magnin n'ont pas su se sublimer pour franchir le dernier obstacle avant d'atteindre le Graal de la Ligue des champions et ses millions. Ils joueront quand même sur la scène européenne cet automne, mais au deuxième échelon, soit en Europa League.

C'est un échec pour les Rhénans, qui espéraient tant retrouver les sommets de la C1.

(ats/roc)

