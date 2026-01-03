bien ensoleillé-2°
DE | FR
burger
Sport
Formule 1

Polémique sur les moteurs à l’aube de la nouvelle saison de F1

Polémique sur les moteurs à l’aube de la nouvelle saison de F1

Les écuries doivent réduire le taux de compression des moteurs pour la saison à venir. Or certaines équipes auraient trouvé un moyen de contourner la nouvelle réglementation. L'avantage serait important.
03.01.2026, 11:5103.01.2026, 11:51
Nils Kögler / t-online
Un article de
t-online

La F1 semble menacée par un important conflit à l’aube de la nouvelle saison. D'après le périodique germano-autrichien Motorsport-Magazin, les motoristes se disputeraient depuis un certain temps sur l’interprétation d’une règle concernant les moteurs.

La Formule 1 procède à une refonte complète du règlement pour la saison à venir, et les moteurs sont également concernés. Selon le rapport, le désaccord porte sur le taux de compression des nouveaux engins. Il s'agit du rapport «entre le volume du cylindre lorsque le piston est au point mort bas et celui lorsqu’il est au point mort haut», note le magazine L'Auto-Journal.

La F1 change ses règles pour Max Verstappen

Le taux de compression diminue

Pour la nouvelle saison, le taux de compression dans la catégorie reine des sports mécaniques a été réduit de 18:1 à 16:1, afin notamment de faciliter l'arrivée de nouveaux motoristes comme Audi. Mercedes, et peut-être aussi Red Bull, auraient toutefois trouvé un stratagème permettant de remonter le taux à 18:1 une fois le moteur en marche.

Le taux de compression est crucial, car pour la saison à venir, les équipes devront consommer nettement moins d'essence en course. Les monoplaces devront donc tirer un maximum de puissance de la quantité de carburant disponible. Le taux de compression joue un rôle clé à cet égard. Les adversaires des équipes ayant mis au point ce stratagème craignent que les moteurs puissent générer environ 15 chevaux supplémentaires, soit un gain potentiel d’environ trois dixièmes par tour. C'est énorme.

Le jour où McLaren a laissé filer le titre au dernier GP

Le fonctionnement exact de cette astuce reste inconnu. Il semblerait toutefois qu’elle implique l’expansion de certains composants lorsque le moteur atteint des températures élevées.

Les tests seraient inefficaces

Les détracteurs de cette innovation se réfèrent à l’article C 1.5 du règlement technique, qui stipule que les voitures doivent «respecter les règles à tout moment durant la compétition». Autrement dit, toute augmentation du taux de compression au‑delà de la limite est illégale, même si cela ne survient qu’en course.

Kimi Antonelli of Italy driving the F1 race car No 12 the F1 W16 for the Mercedes AMG Petronas Formula One Team, on track during the post-season testing day after the 2025 Etihad Airways Abu Dhabi Gra ...
Mercedes aura peut-être un coup d'avance la saison prochaine.Image: getty

Il y a toutefois un problème: les contrôles effectués par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) ne sont pas réalisés à haute température. C’est ce qui ressort d’une déclaration de l’instance auprès de Motorsport-Magazin: «L’expansion thermique peut influencer les dimensions à température de fonctionnement, mais la réglementation actuelle n’exige pas de mesures dans ces conditions».

Cela pourrait néanmoins changer: «La FIA examine ces questions en permanence afin de garantir équité et transparence. Des ajustements du règlement ou des méthodes de contrôle pourraient être envisagés à l’avenir».

Quelle que soit la décision finale de la FIA, les équipes risquent d’être confrontées à des problèmes. En effet, une modification du moteur à court terme est pratiquement impossible. Si les équipes concernées parviennent à utiliser leur innovation, il sera difficile pour leurs concurrents de les imiter. A l’inverse, si leur astuce est rejetée, elles auront du mal à revenir en arrière.

Plus d'articles sur le sport
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
de Klaus Zaugg
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
de Julien Caloz
Et soudain, Genève s'est tu
Et soudain, Genève s'est tu
de Julien Caloz
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
de Julien Caloz
Thèmes
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
1 / 12
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Des voitures «sapin de Noël»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un nouveau format agace les stars du ski de fond
Les cadors du Tour de Ski ont très peu apprécié l'étape de Dobbiaco mercredi. «Il existe de meilleures idées», a résumé le sélectionneur allemand.
Jambes coupées pour Coletta Rydzek, mine déconfite pour Johannes Høsflot Klæbo: la première du controversé format «Heat Mass Start», ce mercredi 31 décembre lors du Tour de Ski, a provoqué une vive agitation à Dobbiaco (Toblach en allemand). Totalement hors du coup, Rydzek a perdu sa 3e place au classement général, tandis que Klæbo, malgré une victoire maîtrisée dans sa course, n’a terminé que 12e du classement du jour.
L’article