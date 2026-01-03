Polémique sur les moteurs à l’aube de la nouvelle saison de F1



Les écuries doivent réduire le taux de compression des moteurs pour la saison à venir. Or certaines équipes auraient trouvé un moyen de contourner la nouvelle réglementation. L'avantage serait important.



La F1 semble menacée par un important conflit à l’aube de la nouvelle saison. D'après le périodique germano-autrichien Motorsport-Magazin, les motoristes se disputeraient depuis un certain temps sur l’interprétation d’une règle concernant les moteurs.

La Formule 1 procède à une refonte complète du règlement pour la saison à venir, et les moteurs sont également concernés. Selon le rapport, le désaccord porte sur le taux de compression des nouveaux engins. Il s'agit du rapport «entre le volume du cylindre lorsque le piston est au point mort bas et celui lorsqu’il est au point mort haut», note le magazine L'Auto-Journal.

Le taux de compression diminue

Pour la nouvelle saison, le taux de compression dans la catégorie reine des sports mécaniques a été réduit de 18:1 à 16:1, afin notamment de faciliter l'arrivée de nouveaux motoristes comme Audi. Mercedes, et peut-être aussi Red Bull, auraient toutefois trouvé un stratagème permettant de remonter le taux à 18:1 une fois le moteur en marche.

Le taux de compression est crucial, car pour la saison à venir, les équipes devront consommer nettement moins d'essence en course. Les monoplaces devront donc tirer un maximum de puissance de la quantité de carburant disponible. Le taux de compression joue un rôle clé à cet égard. Les adversaires des équipes ayant mis au point ce stratagème craignent que les moteurs puissent générer environ 15 chevaux supplémentaires, soit un gain potentiel d’environ trois dixièmes par tour. C'est énorme.

Le fonctionnement exact de cette astuce reste inconnu. Il semblerait toutefois qu’elle implique l’expansion de certains composants lorsque le moteur atteint des températures élevées.

Les tests seraient inefficaces

Les détracteurs de cette innovation se réfèrent à l’article C 1.5 du règlement technique, qui stipule que les voitures doivent «respecter les règles à tout moment durant la compétition». Autrement dit, toute augmentation du taux de compression au‑delà de la limite est illégale, même si cela ne survient qu’en course.

Mercedes aura peut-être un coup d'avance la saison prochaine. Image: getty

Il y a toutefois un problème: les contrôles effectués par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) ne sont pas réalisés à haute température. C’est ce qui ressort d’une déclaration de l’instance auprès de Motorsport-Magazin: «L’expansion thermique peut influencer les dimensions à température de fonctionnement, mais la réglementation actuelle n’exige pas de mesures dans ces conditions».

Cela pourrait néanmoins changer: «La FIA examine ces questions en permanence afin de garantir équité et transparence. Des ajustements du règlement ou des méthodes de contrôle pourraient être envisagés à l’avenir».

Quelle que soit la décision finale de la FIA, les équipes risquent d’être confrontées à des problèmes. En effet, une modification du moteur à court terme est pratiquement impossible. Si les équipes concernées parviennent à utiliser leur innovation, il sera difficile pour leurs concurrents de les imiter. A l’inverse, si leur astuce est rejetée, elles auront du mal à revenir en arrière.