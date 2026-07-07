beau temps25°
DE | FR
burger
Sport
Football

Mondial 2026: Suisse-Colombie, match crucial pour la Nati

Les Suisses défient Luis Diaz et la Colombie en 8e de finale du Mondial.
Les Suisses défient Luis Diaz et la Colombie en 8e de finale du Mondial. image: watson

La Nati joue son match le plus important des quatre prochaines années

La Suisse affronte la Colombie en 8e de finale du Mondial, ce mardi (22h, heure suisse). Un duel qui servira de référence à long terme pour Yakin et ses hommes.
07.07.2026, 08:5307.07.2026, 08:53

Murat Yakin et ses hommes vont disputer mardi à Vancouver (13h00, 22h00 en Suisse) le match sur lequel ils seront jugés lors des quatre prochaines années.

Face à la Colombie de Luis Diaz, ils jouent pour une place en quart de finale de la Coupe du monde, et pour leur entrée au panthéon du football suisse.

Switzerland&#039;s Dan Ndoye (11), center, celebrates with teammates after scoring his side&#039;s second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouve ...
Les Suisses vont-ils atteindre enfin les quarts de finale de la Coupe du monde? Image: keystone

L'ambition se lisait sur toutes les lèvres après la solide victoire contre l'Algérie en 16e de finale (2-0). «On en veut plus», disait Dan Ndoye. «Ecrire l'histoire, ce n'est pas se qualifier en 8es de finale», estimait Breel Embolo. Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales, leur emboîtait le pas le lendemain:

«Je suis content de ce qu'on a montré, mais je veux croire que les joueurs ont encore faim»

La faim nécessaire pour enfin passer l'écueil des 8es de finale en Coupe du monde, et retrouver, peut-être, l'Argentine de Lionel Messi au tour suivant. Après des éliminations plus ou moins cruelles à ce stade de la compétition en 1994, 2006, 2014, 2018 et 2022, le cru 2026 doit être celui qui fera entrer l'équipe de Suisse dans une nouvelle dimension. Celle des meilleures équipes du monde.

Switzerland&#039;s Breel Embolo celebrates with teammate Dan Ndoye scoring his side&#039;s first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria at the BC Place stad ...
Embolo, Ndoye et leurs coéquipiers avaient été très bons contre l'Algérie en 16e de finale. Image: KEYSTONE

L'occasion n'a peut-être jamais été aussi belle. Installée depuis une semaine à Vancouver, la troupe de Murat Yakin a pu compter sur un jour de repos supplémentaire sans avoir à voyager, alors que les Colombiens ont encore dû s'adapter à un nouveau fuseau horaire. Mais malheureusement, la Nati a annoncé trois mauvaises nouvelles ce lundi: Johan Manzambi, Ruben Vargas et Djibril Sow, touchés à l'entraînement et qui ont dû écourter celui-ci, sont incertains.

On en parle ici:

Cette triple mauvaise nouvelle pour la Nati fait trembler la Suisse

Selon Blick, les examens médicaux de Manzambi sont mauvais: la pépite genevoise ne pourrait ainsi pas être alignée contre la Colombie. Ces forfaits de joueurs clés (surtout Manzambi et Vargas) compliqueraient évidemment la situation pour les Helvètes.

Un adversaire solide

Les Suisses semblent monter en puissance dans ce Mondial. Après un début de tournoi en dents de scie – le match nul concédé face au Qatar, les 70 premières minutes décevantes contre la Bosnie –, ils ont signé une troisième victoire consécutive en battant les Algériens. Ils attendent désormais leur nouvel adversaire de pied ferme.

Mais il ne faut évidemment «pas sous-estimer la Colombie», prévient Pierluigi Tami.

«C'est une équipe qui m'a impressionnée, par sa force physique. Techniquement, tactiquement très intéressante. Pour passer, il faudra voir la meilleure Suisse qu'on n'a jamais montrée.»
La Nati prend une mesure radicale pour protéger ses joueurs

Les Cafeteros débarquent au Canada après leur victoire en 16e de finale face au Ghana (1-0) à Kansas City. Portés par un public acquis à leur cause où qu'ils passent, ils n'ont encaissé qu'un seul but en quatre matchs, en ouverture face à l'Ouzbékistan.

Des stars à contenir

Leur secteur offensif impressionne également, même si celui-ci a manqué de réalisme lors du 16e de finale face au Ghana, remporté «seulement» 1-0. On y trouve Luis Diaz, le feu follet du Bayern Munich, Luis Suarez, le buteur du Sporting qui a frappé 38 fois cette saison, ou encore le vétéran James Rodriguez (34 ans). L'ancien joueur du Real Madrid est certes sur le déclin, mais il rêve de réitérer l'exploit du Mondial 2014, où il avait mené la Colombie jusqu'en quart de finale pour la première fois de son histoire.

epa13085062 Luis Diaz of Colombia celebrates a goal that was later disallowed due to the offside rule during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Colombia against Ghana, in Kansas City, Missouri, ...
Luis Diaz sera à surveiller de près. image: Keystone

C'est la première fois depuis la défaite 1-0 contre le Brésil en phase de groupes du Mondial 2022 que la Suisse affronte une équipe sud-américaine. «Ce sont généralement des nations plus passionnées que d'autres. On doit s'attendre à un adversaire agressif, qui pratique un football avec beaucoup d’intensité et de dynamisme», présage Ardon Jashari.

Après avoir vu la rugosité des Paraguayens déstabiliser l'équipe de France, Ruben Vargas s'attend lui aussi à un match particulièrement émotionnel. «Ils vont sûrement chercher la confrontation, peut-être même les provocations verbales. Il faudra être prêt à tout», dit l'ailier lucernois.

En parlant des Paraguayens👇

«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax

Les joueurs qui fouleront le BC Place de Vancouver mardi soir seront quoiqu'il arrive soutenus dans les bars et les fan zones de Suisse, cette fois en fin de soirée après l'horaire matinal du précédent match.

Ardon Jashari et ses coéquipiers sont reconnaissants:

«C'est un privilège de rassembler les gens depuis ici, comme on a pu le voir sur tellement de vidéos. On espère continuer à leur faire plaisir»

Quel meilleur moyen pour prolonger l'euphorie que d'atteindre, pour la première fois depuis 1954, les quarts de finale de la Coupe du monde?

(ats/yog)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
3
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
de Yoann Graber
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
1
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
de Yoann Graber
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
1
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
de Yoann Graber
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
de Sebastian Wendel, Vancouver
«C&#039;était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
«C'était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
de nik Dömer
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
2
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
de Sebastian Wendel, Vancouver
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
1
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
de Margaux Habert
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l&#039;Allemagne nazie
3
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l'Allemagne nazie
de Romuald Cachod
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
de Yoann Graber
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
de Yoann Graber
L&#039;incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
L'incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
de Julien Caloz
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
de Julien Caloz
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
de Romuald Cachod
Cette phrase d&#039;un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
Cette phrase d'un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
de Antoine Menusier
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l&#039;invitait à jouer au Mondial
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l'invitait à jouer au Mondial
de Margaux Habert
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
de Romuald Cachod
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
La FIFA s’est-elle écrasée devant Donald Trump?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les joueurs du Cap-Vert accueillis en héros
L'équipe nationale du Cap-Vert est rentrée au pays dimanche, après avoir tenu tête à l'Argentine à la Coupe du monde.
L’équipe nationale de football du Cap-Vert a atterri hier à Praia, la capitale. Des milliers de supporters l’ont accueillie.
L’article