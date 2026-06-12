ciel couvert14°
DE | FR
burger
Sport
Football

La Corée du Sud a été renversante face à la Tchéquie

South Korea&#039;s Son Heung-min congratulates teammate Hwang In-beom, right, after he scored their first goal during the World Cup Group A soccer match between South Korea and Czechia in Zapopan, nea ...
Son Heung-min et ses coéquipiers ont parfaitement réussi leur entrée dans le Mondial.Keystone

La Corée du Sud a été renversante face à la Tchéquie

La Corée du Sud a dévoilé bien des promesses à Guadalajara. Elle a battu la Tchéquie 2-1 après avoir pourtant concédé l’ouverture du score pour prendre date dans cette Coupe du monde 2026.
12.06.2026, 06:1312.06.2026, 06:13

Emmenés par l’emblématique Heung-min Son, les Coréens ont signé un succès mille fois mérité. Il porte la griffe du demi du Feyenoord In-Beom Hwang, auteur d’un but et d’un assist, et du gardien Seung-Gyu Kim, qui a réussi deux parades décisives dans les dernières minutes. Le seul bémol vient de leurs lacunes dans le jeu aérien comme l’illustre le 1-0 des Tchèques à la 59e avec cette tête de Ladislav Krejci à la réception d’une longue touche.

La Corée a renversé la table avec une égalisation tout en finesse d’In-Beom Hwang à la 67e. A la 80e, ce même Hwang pouvait centrer sur Hyeon-Gyu qui surgissait pour sceller l’issue de ce match. A la faveur de ce succès, les Coréens peuvent aborder leur prochain match contre le Mexique – la finale de ce groupe A – avec un réel optimisme.

Le Mexique bien parti lui aussi

Dans l'autre match du groupe, le Mexique a dominé l'Afrique du Sud 2-0 à Mexico. Dans le stade Azteca, «El Tri» n'a jamais tremblé dans un match qui s'est terminé à 10 contre 9.

Quant aux Tchèques, ils ont trop subi pour mériter un meilleur sort. Les sorties des deux attaquants Patrik Schick et Pavel Sulc peu après l’ouverture du score ont sonné comme une tragique erreur de coaching. Les buteurs du Bayer Leverkusen et de Lyon ont, en effet, bien manqué en fin de rencontre... (jcz/ats)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
1
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
de Margaux Habert
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
1
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
de Sebastian Wendel, San Diego
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
de Niklas Helbling
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
de Reto Fehr
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
de Marcel Hauck
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
1
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
Thèmes
Les candidats au poste de secrétaire général de l'ONU
1 / 8
Les candidats au poste de secrétaire général de l'ONU

Devant un parterre de journalistes et membres des délégations, les candidates ont répondu aux questions du public.
partager sur Facebookpartager sur X
Qui est Kneecap? Portrait d'un groupe pas comme les autres
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Mort de Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, à 42 ans
Vainqueur du Vendée Globe 2024-2025, Charlie Dalin est décédé à 42 ans après un long combat contre la maladie.
Le navigateur Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, est mort à Quimper dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'âge de 42 ans des suites d'un cancer, a annoncé sa famille à l'AFP.
L’article