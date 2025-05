Ces nouvelles règles s'invitent au Mondial des clubs

De nouvelles règles ont été adoptées en vue de la saison 2025/2026 de foot. Or elles entreront en vigueur dès la Coupe du monde des clubs en juin. Voici un aperçu.

lisa slomka

Un gardien qui tarde à relancer exposera bientôt son équipe à de véritables conséquences. Et pour cause, une nouvelle règle a été introduite par l’International Football Association Board (IFAB), afin de réduire l’anti-jeu et de dynamiser le rythme des parties.

Si un portier conserve le ballon en main plus de huit secondes, l’équipe adverse obtiendra non plus un coup franc indirect comme auparavant, mais un corner. L’arbitre effectuera un décompte visuel à l’aide de la main durant les cinq dernières secondes.

Les arbitres devront être plus attentifs avec les gardiens. image: keystone

Jusqu’ici, la règle des six secondes était rarement appliquée. Mais avec un décompte visible et une sanction plus facilement attribuable, un problème longtemps ignoré a été pris à bras-le-corps.



Une application au Mondial des clubs

Les premiers tests ont dévoilé un «effet très positif», selon l’IFAB, l’instance qui supervise les règles du jeu.

La règle des huit secondes s’inscrit dans une série de changements qui prendront officiellement effet le 1er juillet 2025. Toutefois, ces nouvelles dispositions peuvent être appliquées dès les compétitions commençant avant cette date. Elles entreront donc en vigueur dès la Coupe du monde des clubs, qui débutera le 14 juin aux Etats-Unis.

Mais alors, quelles autres nouveautés attendent les équipes, les arbitres et les supporters?

Plus de transparence

Ce qui n’était jusqu’ici qu’un projet pilote en Bundesliga devient réalité à l’échelle internationale: les arbitres ne resteront plus silencieux lors des interventions de la VAR. Ils devront désormais expliquer leurs décisions.

Cela était apparu lors du match Leverkusen-Hoffenheim en février, lorsque l’arbitre Robin Braun avait annoncé au micro: «Après visionnage, il y a position de hors-jeu». Il avait ainsi justifié l’annulation d’un penalty.

Lors de la Coupe du monde des clubs 2025, ce mode de communication sera institutionnalisé. Après des révisions VAR longues ou ayant un fort impact, les arbitres pourront expliquer clairement et publiquement leurs décisions. L’objectif: moins de spéculations, une meilleure acceptation.

Dans la même logique de transparence, la FIFA fait un pas de plus: elle introduit une nouvelle perspective sur le jeu via les caméras corporelles.

Déjà employé dans le football amateur en Angleterre pour renforcer la discipline sur le terrain, le dispositif sera désormais testé au plus haut niveau. Lors du Mondial des clubs, certains arbitres seront équipés de ces bodycams, dont les images pourront servir aussi bien à la formation qu’à la retransmission en direct.

D'autres ajustements attendus

Au-delà des grandes nouveautés, d'autres règles plus discrètes pourraient également influencer le jeu. C'est le cas par exemple de la règle du ballon à terre. Si le jeu est interrompu en dehors de la surface de réparation, le ballon reviendra à l’équipe qui aurait vraisemblablement eu la possession, à condition que cela soit clairement identifiable.

Organisée du 14 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis, la Coupe du monde des clubs adoptera pour la première fois un format étendu à 32 équipes.