La Nati a corrigé l'Allemagne, lundi à Zurich. Image: www.imago-images.de

Une question s’impose après le récital de la Nati

Cinq buts en un seul tiers et la plus large victoire contre l’Allemagne depuis 1937 nous amènent à cette question: avons-nous vu, lundi à Zurich, la meilleure équipe suisse de l’histoire?

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5-0 en un seul tiers-temps. 6-1 contre une Allemagne qui devait impérativement s’imposer pour jouer les quarts de finale. Le plus large succès contre le rival depuis le 6-0 du 26 février 1937 au Mondial de Londres. Avons-nous donc vu, lundi à Zurich, la meilleure équipe de Suisse de l’histoire?

On dit souvent que la vérité se lit sur le tableau d’affichage. Pourtant, celui-ci ne constitue qu’un indicateur lorsqu’il s’agit de désigner la meilleure équipe. Dans l'ère moderne, la Suisse a disputé toute une série de matchs qui, tant par leur résultat que par leur contexte, méritent incontestablement de figurer parmi les plus marquants.

Le résumé de Suisse-Allemagne ⬇️ La Nati de hockey corrige son rival

Voici une liste:

Le 2-1 contre la Finlande lors du match d’ouverture du tournoi olympique de Calgary en 1988

Le 4-2 contre la Russie au Mondial 1998 à Bâle, première victoire suisse contre cet adversaire dans le cadre d’un Championnat du monde

Le 3-2 de 2000 à Saint-Pétersbourg, qui avait permis à la Suisse de se qualifier pour les quarts de finale au détriment des Russes

Le 1-0 contre l’Allemagne en 2004 à Prague, qui avait empêché les Allemands de jouer les quarts de finale et coûté sa place au sélectionneur emblématique Hans Zach

Le 2-0 contre les professionnels canadiens de la NHL lors du tournoi olympique de Turin 2006

A cette liste s’ajoutent également les huit victoires obtenues en quarts et demi-finales sur la route des finales mondiales de 2013, 2018, 2024 et 2025



Pour juger correctement, il faut également prendre en compte l’approche tactique, la capacité d’adaptation au style de jeu de l'adversaire ainsi que le potentiel des deux équipes.

Au final, les hockeyeurs suisses ont déjà récolté tant d’éloges qu’il serait impossible, même au terme d’un séminaire de quatre semaines, de désigner avec certitude le meilleur match de leur histoire au Championnat du monde ou aux Jeux olympiques.

La Suisse a participé à quatre finales mondiales depuis 2013. Keystone

Nous devons donc reformuler légèrement la question: avons-nous vu, lundi à Zurich contre l’Allemagne, notre équipe la plus spectaculaire lors d’un grand tournoi? Sous cette forme, la réponse est un grand oui. Par spectaculaire, on entend ici un match exceptionnel, captivant, enthousiasmant, mémorable et grandiose. Dans cette évaluation, l’ambiance dans l’arène est également prise en compte.

Sous cet angle, ce 6-1 est le match le plus spectaculaire de l’histoire de la Suisse au Mondial. Jamais les Helvètes n’avaient évolué dans une telle ambiance, pas même lors de la finale du Championnat du monde 2025 à Prague. Des décibels dignes d’un concert de rock. Cela tient aussi au fait que les Suisses n’avaient encore jamais disputé de match important chez eux, dans une arène aussi moderne, dotée d’une puissante installation sonore. Le public n'avait jamais été aussi bon. L'enthousiasme était à son comble.

Sur le plan hockeyistique, ce fut en outre un match proche de la perfection: d’abord de la patience et du calme dans le premier tiers, lorsque la machine grinçait encore un peu; ensuite une vague offensive qui a submergé l’Allemagne dans le deuxième tiers, avec cinq buts construits grâce à un mélange rare de génie, d’élégance, de légèreté, de maîtrise et de précision; enfin une gestion solide dans le dernier tiers. Il n’a manqué qu’un blanchissage pour atteindre la perfection absolue.

S’il est difficile de désigner le meilleur match de la Suisse, nous pouvons en revanche affirmer sans le moindre doute que le deuxième tiers (5-0) a été le meilleur jamais produit par une équipe suisse lors d’un Mondial depuis le retour dans l’élite au printemps 1998. Pour la simple et bonne raison qu'il a été réalisé contre l’Allemagne, un adversaire de niveau comparable, notre rival historique sur la scène internationale. Et non contre un outsider comme la Hongrie ou l’Italie.

Et puis, jamais auparavant, dans un grand tournoi, contre un adversaire d’un calibre similaire, le hockey généré par les Suisses n’avait autant ressemblé à un jeu. Jamais il n’avait atteint une telle légèreté. Le triomphe de l’élégance sur le hockey rugueux des Teutons.

Zurich a vibré derrière la Suisse. image: Keystone

Ce 6-1 dit également autre chose: notre National League est la plus spectaculaire d’Europe. Dans ce Mondial, les meilleurs joueurs du championnat évoluent à un niveau comparable à celui des stars de la NHL. Pas étonnant, dès lors, que les clubs de National League aient remporté deux fois la Ligue des champions ces trois dernières saisons.

Le voyage n’est pas encore terminé. Il est possible que ce 6-1 contre l’Allemagne soit bientôt surpassé à Zurich lors des matchs à élimination directe. Si les Suisses devenaient champions du monde, le débat serait alors clos. Et pour cause: la première équipe championne du monde deviendra automatiquement la meilleure de l’histoire. Et la finale remportée sera inévitablement le match le plus spectaculaire et le plus mémorable de la Nati.