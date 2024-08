Yann Sommer a débuté en équipe A le 30 mai 2012 sous la férule d'Ottmar HItzfeld face à la Roumanie à Lucerne dans un match amical perdu 1-0. Il fut ensuite pendant deux ans la doublure de Diego Benaglio avant de devenir le no 1 à l’été 2014. Pendant dix ans, il fut le titulaire indiscutable malgré la concurrence féroce tout d’abord de Roman Bürki, puis de Gregor Kobel, que Murat Yakin vient d’introniser comme no 1.

«Après mûre réflexion, j’ai décidé de ne plus jouer pour l’équipe de Suisse, indique le portier de l’Inter Milan dans un communiqué. Ce fut un honneur et un privilège de défendre pendant douze ans les couleurs de mon pays. L’équipe de Suisse a toujours énormément compté pour moi. Depuis mes 15 ans avec les M16 jusqu’à mes dix ans comme titulaire en équipe A. Je tiens à remercier mes coéquipiers, mes entraîneurs, les membres du staff et les fans. Sans leur soutien, rien n’aurait été possible.»

Yann Sommer a annoncé ce lundi matin qu'il ne jouera plus en équipe de Suisse. Le gardien de l'Inter Milan, âgé de 35 ans, a disputé 94 matchs internationaux au cours des douze dernières années. Depuis son premier match en 2012, il a été le gardien titulaire de trois Euros et de deux Coupes du monde. C'est un monument qui s'en va.

Après 12 ans de bons et loyaux services, le gardien de l'équipe de Suisse ne portera plus le maillot de la Nati. Il vient de prendre sa retraite internationale.

Comme Shaqiri, ces stars sont revenues en Suisse (avec des tops et flops)

Avec son retour au FC Bâle, Xherdan Shaqiri est le dernier d'une longue liste de vedettes à être rentrées jouer au pays. Il y a eu des réussites, mais aussi de grosses déceptions.

Après avoir remporté la Bundesliga et la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund, l’attaquant vaudois effectue un retour remarqué en Suisse en 1999, à l'âge de 30 ans. Son sens inné du but offre à Grasshopper le titre de champion en 2001. Par la suite, il continue de briller avec les Young Boys et Lausanne, inscrivant plus de 100 buts au total depuis son retour. Une performance qui scelle son statut de légende du football helvétique.