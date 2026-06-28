Granit Xhaka va-t-il rejoindre Chelsea? image: Getty

Un grand club européen veut absolument Granit Xhaka

Chelsea a entamé des démarches avec Sunderland depuis que Xabi Alonso a fait de Granit Xhaka sa priorité. Les deux hommes ont déjà connu le succès ensemble.

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Le milieu de terrain vedette de l’équipe de Suisse va-t-il déjà quitter Sunderland, un club qu’il avait rejoint à la surprise générale il y a un an? C’est en tout cas ce que laisse entendre la presse anglaise.

Xabi Alonso aurait fait de Granit Xhaka sa priorité absolue et souhaiterait tout mettre en œuvre pour le recruter. Chelsea serait déjà en contact avec Sunderland.

Alonso et Xhaka ont déjà travaillé ensemble, et avec succès, du côté du Bayer Leverkusen, où ils ont réalisé le doublé coupe-championnat en 2024, privant le grand Bayern de titre.

Le contrat de Granit Xhaka avec les Black Cats court jusqu’en 2028. Et puisque son club ne devrait pas le laisser partir facilement au vu de ses prestations en Premier League la saison dernière et de la qualification de Sunderland pour la Ligue Europa, Chelsea risque de devoir débourser une somme importante pour un joueur âgé de 33 ans.

L’opération pourrait cependant échouer, les Blues n’étant eux qualifiés pour aucune compétition européenne la saison prochaine. Xhaka a toutefois déjà montré en rejoignant les Black Cats l’an passé qu’il pouvait s’en passer. L’idée de retrouver un entraîneur avec lequel il aime travailler pourrait même le séduire. Mais pour l’heure, la question d’un transfert n’est pas vraiment à l’ordre du jour. Granit Xhaka est pleinement concentré sur la Coupe du monde avec l’équipe de Suisse.

(roc avec t-online)