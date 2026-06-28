en partie ensoleillé26°
DE | FR
burger
Sport
Football

Foot: Chelsea veut absolument recruter Granit Xhaka

LOS ANGELES, UNITED STATES - JUNE 18: Granit Xhaka of Switzerland during the World Cup match between Switzerland v Bosnia and Herzegovina at the Los Angeles Stadium on June 18, 2026 in Los Angeles Uni ...
Granit Xhaka va-t-il rejoindre Chelsea?image: Getty

Un grand club européen veut absolument Granit Xhaka

Chelsea a entamé des démarches avec Sunderland depuis que Xabi Alonso a fait de Granit Xhaka sa priorité. Les deux hommes ont déjà connu le succès ensemble.
28.06.2026, 08:2728.06.2026, 08:27

Le milieu de terrain vedette de l’équipe de Suisse va-t-il déjà quitter Sunderland, un club qu’il avait rejoint à la surprise générale il y a un an? C’est en tout cas ce que laisse entendre la presse anglaise.

Xabi Alonso aurait fait de Granit Xhaka sa priorité absolue et souhaiterait tout mettre en œuvre pour le recruter. Chelsea serait déjà en contact avec Sunderland.

La Nati connaît enfin son adversaire après un ultime rebondissement

Alonso et Xhaka ont déjà travaillé ensemble, et avec succès, du côté du Bayer Leverkusen, où ils ont réalisé le doublé coupe-championnat en 2024, privant le grand Bayern de titre.

Le contrat de Granit Xhaka avec les Black Cats court jusqu’en 2028. Et puisque son club ne devrait pas le laisser partir facilement au vu de ses prestations en Premier League la saison dernière et de la qualification de Sunderland pour la Ligue Europa, Chelsea risque de devoir débourser une somme importante pour un joueur âgé de 33 ans.

L’opération pourrait cependant échouer, les Blues n’étant eux qualifiés pour aucune compétition européenne la saison prochaine. Xhaka a toutefois déjà montré en rejoignant les Black Cats l’an passé qu’il pouvait s’en passer. L’idée de retrouver un entraîneur avec lequel il aime travailler pourrait même le séduire. Mais pour l’heure, la question d’un transfert n’est pas vraiment à l’ordre du jour. Granit Xhaka est pleinement concentré sur la Coupe du monde avec l’équipe de Suisse.

(roc avec t-online)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
de Margaux Habert
Le coach de l&#039;Angleterre joue avec le feu
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
de Romuald Cachod
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
de Rebecca BAILEY et Tommy WANG
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
de Niklas Helbling
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
de Adrian Bürgler
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 32
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / andre penner
partager sur Facebookpartager sur X
Tremblements de terre du 25 juin au Venezuela
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Triste nouvelle pour une star de l'équipe des Pays-Bas
Le Mondial passe au second plan pour l'attaquant vedette Cody Gakpo, confronté à un drame familial.
Peu avant le premier match à élimination directe des Pays-Bas contre le Maroc, la star néerlandaise Cody Gakpo est confrontée à un drame familial. Sa compagne a annoncé sur Instagram que le bébé que le couple attendait avait perdu la vie durant la grossesse.
L’article