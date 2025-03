Le président de la FIFA Gianni Infantino et celui des Etats-Unis Donald Trump. Image: www.imago-images.de

Les experts du tourisme ont peur pour le Mondial 2026 aux USA

En 2026, les Etats-Unis accueilleront la Coupe du monde de football. Avec le Mexique et le Canada, le pays de Donald Trump souhaite organiser plus de 100 matches et accueillir des millions de fans. Mais les USA sont-ils prêts pour une telle affluence? Ce n'est pas sûr du tout.

Lysander-Noel Liermann / watson.de

Plus de «Sport»

Un an et demi avant le début du tournoi, la Coupe du monde 2026 promet déjà beaucoup de suspense sur le terrain et en-dehors, puisque l'on vient d'apprendre qu'un show spectaculaire devrait être organisé pour la première fois lors de la finale.

Il est clair que le président Trump veut faire de ce Mondial un événement de prestige sans précédent. Une réplique de la coupe du monde trône d'ailleurs déjà dans le bureau ovale. Un porte-parole de la Maison Blanche a promis à «CNN Sports» un «événement spectaculaire qui représentera la grandeur américaine».

Le Mondial 2026 sera le premier d'une série de grands rendez-vous sportifs qui se dérouleront aux États-Unis: le pays accueillera ensuite les Jeux olympiques d'été en 2028 et les Jeux d'hiver en 2034. Le tournoi de football sera donc aussi l'occasion de voir si l'Amérique de Trump peut accueillir de telles compétitions - ou si elle sera complètement dépassée.

La «US Travel Association», qui représente les intérêts du secteur touristique américain, émet des inquiétudes sur le sujet. Son président Geoff Freeman et William Hornbuckle (président de MGM Resorts International) sont catégoriques:

«Au rythme où vont les choses, nous allons avoir des difficultés» Source: CNN Sports

Ils appellent l'administration Trump à accélérer la préparation de l'événement. Les délais de traitement des demandes de visa sont déjà longs, ce qui signifie beaucoup d’attente pour les touristes. Pour les voyageurs en provenance de pays d'Amérique latine, il faut compter environ un an avant que les entretiens avec le consulat compétent ne soient menés et que l'autorisation de sécurité ne soit délivrée. Pour les voyageurs en provenance de Colombie, ce délai dépasse même souvent les 700 jours.

Un billet ne garantit pas un visa

Or c'est justement de ces pays que l'on attend un nombre particulièrement élevé de fans. Au Brésil et en Argentine, les temps d'attente sont longs, explique Freeman.

«Au Mexique, ils sont même très, très longs. Dans d'autres pays, cette situation va encore s'aggraver. Plus on se rapproche de la Coupe du monde, plus les fenêtres de temps se réduisent.» Freeman sur CNN Sports

La FIFA se montre sereine et «travaille avec le gouvernement américain pour transmettre ces informations aux ambassades du monde entier», a confirmé un porte-parole à CNN Sports. «Les supporters peuvent demander un visa à tout moment pour entamer le processus et n'ont pas besoin d'attendre un billet. Il est toutefois important de noter qu'un billet ne garantit pas un visa, tout comme un visa ne garantit pas un billet».

Les rivalités de Trump avec le Mexique et le Canada risquent de lui jouer des tours, puisque les USA doivent organiser le tournoi conjointement avec ces deux pays.

La compétition débutera le 11 juin à l'«Estadio Azteca», le célèbre stade de football de la capitale mexicaine. La deuxième journée pourrait déjà être une épreuve de force pour les autorités d'entrée, puisque des équipes joueront à Los Angeles et à Toronto. Ceux qui souhaitent donc assister à la fois au coup d'envoi de la Coupe du monde et à l'un des matchs qui suivront auront un emploi du temps très serré - et pas le temps de tergiverser. «Nous savons déjà que l'augmentation rapide de la demande va surcharger le système», a déclaré Freeman.

L'Estadio Azteca sera le théâtre du match d'ouverture. Image: EPA EFE

Les voyageurs du monde entier doivent déjà régulièrement faire la queue pendant deux heures avant d'entrer officiellement aux Etats-Unis après un bref entretien avec un agent du contrôle des frontières.

Il est probable que de nombreux voyageurs feront des allers-retours entre les États.

L'association des voyageurs estime qu'en 2026, plus de trois millions de personnes passeront environ 50 fois par les aéroports américains, contre cinq fois en 2024.

Le contrôle des frontières américaines promet de se préparer à l'afflux de passagers, qui devrait atteindre un total de six à huit millions de personnes. Un porte-parole a déclaré que les autorités veilleraient à ce que «les voyageurs internationaux qui se rendent à la Coupe du monde ne subissent pas de retards inutiles dans nos aéroports internationaux et à nos postes-frontières».

Outre des mesures plus efficaces, on mise sur la flexibilité: les autorités devront ainsi être en mesure, dans les «villes d'accueil, d'adapter quotidiennement les ressources et le personnel afin de minimiser les répercussions sur les temps d'attente», a déclaré le porte-parole à CNN Sports. «Ce sera notre priorité absolue».