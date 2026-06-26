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Ce coach craque et saute dans la tribune en plein match

Grâce à un succès aussi inattendu que retentissant face à l'Allemagne, l'Équateur s'est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Après le but de la victoire, le sélectionneur Sebastian Beccacece a offert l'une des célébrations les plus marquantes du tournoi.

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Avant cette dernière rencontre de groupe, l'équation était simple: seule une victoire permettait aux Équatoriens de poursuivre leur aventure. Pourtant, le match avait mal commencé avec l'ouverture du score allemande sur un but controversé. Les Sud-Américains ont toutefois réagi immédiatement grâce à Nilson Angulo, auteur de l'égalisation dès la 9e minute.

Le score est resté bloqué à 1-1 jusqu'à la 77e minute, lorsque Gonzalo Plata a délivré tout un pays en inscrivant le but du 2-1. Sur le banc, Sebastian Beccacece n'a pas pu contenir son émotion. Comme porté par l'euphorie, le technicien de 45 ans a sprinté jusqu'aux tribunes pour célébrer avec son épouse et plusieurs membres de sa famille.

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Après la rencontre, l'Argentin a expliqué pourquoi il tenait tant à partager cet instant avec ses proches.

«La vie nous offre parfois des moments comme celui-ci. Il faut pouvoir les vivre avec sa famille, son partenaire, sa mère, sa sœur ou ses amis»

Le sélectionneur a ensuite eu une pensée émie pour son père disparu.

«Mon père nous regarde d'en haut. Je pense aussi aux 19 millions d'Équatoriens qui s'enlacent, partagent une bière et célèbrent cette victoire historique»

Quelques jours plus tôt, Beccacece était pourtant au cœur des critiques. Battu d'entrée par la Côte d'Ivoire, puis tenu en échec par le modeste Curaçao (0-0), l'Équateur semblait au bord de l'élimination et certains réclamaient déjà le départ du sélectionneur. Le but victorieux de Plata a donc eu l'effet d'une immense délivrance.

Au coup de sifflet final, Beccacece a livré un message empreint d'émotion:

«Nous sommes sur cette terre pour ressentir des émotions. Il y a parfois la douleur de la défaite, parfois la joie de la victoire. L'essentiel est de trouver un équilibre. Ce succès ne changera pas ma vie, mais il faut savoir savourer ces moments.»

Mathématiquement, un duel face à la Suisse en seizièmes de finale reste possible. Selon les projections de Klinkt, le scénario le plus probable verrait toutefois l'Équateur affronter le Mexique, coorganisateur du tournoi. Mais Beccacece voit déjà plus loin. «Ce serait fantastique d'atteindre les quarts de finale, non? Pourquoi pas? C'est pour cela que nous travaillons. J'espère que nous y parviendrons, car cette équipe et tout ce peuple le méritent.» Jusqu'ici, l'Équateur n'a encore jamais atteint les quarts de finale d'une Coupe du monde.