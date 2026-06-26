Skhiri (en blanc) avec l'arbitre avant la rencontre. Image: FIFA

«Pas sérieux»: scène lunaire lors du match de la Tunisie

La dernière rencontre de groupe entre la Tunisie et les Pays-Bas, jeudi soir, a été marquée par un incident aussi insolite que rare. Voici ce qu'il s'est passé.

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Le coup d'envoi de la seconde période du match de Coupe du monde entre la Tunisie et les Pays-Bas a été retardé de quelques secondes. La faute à Ellyes Skhiri. Le capitaine tunisien est revenu trop tard sur la pelouse après la pause! La scène était clairement visible lors de la retransmission télévisée. L'arbitre mexicaine Katia Garcia avait déjà donné le signal de la reprise lorsque les joueurs tunisiens ont protesté. Elle a alors interrompu la procédure, visiblement surprise, avant de compter les joueurs présents sur le terrain.

Sur la chaîne allemande ARD, le commentateur Tom Bartels a rapidement compris la situation:

«Il manque manifestement un joueur. Ce n'est quand même pas sérieux. Avec cette équipe, rien ne se passe comme prévu»

L'ancienne gardienne internationale allemande Almuth Schult, consultante pour l'ARD, s'est montrée plus critique envers la décision de l'arbitre:

«S'il y a le gardien et sept joueurs de champ sur le terrain, le match peut commencer. Si un joueur manque, c'est le problème de son équipe»

Quelques instants plus tard, Skhiri a finalement rejoint ses coéquipiers et la rencontre a pu reprendre. «C'est assez insolite, a repris Bartels. Tout le monde est prêt à engager, et les joueurs disent encore: "Attendez, il nous manque quelqu'un." Malheureusement, cela résume assez bien leur tournoi. Ils ont souvent été absents dès l'entame des matches, et c'est aussi pour cela qu'ils occupent la dernière place du groupe, très loin derrière les autres.»

Le commentateur faisait référence au parcours difficile de la Tunisie dans cette Coupe du monde. Les Aigles de Carthage ont encaissé un but dans les sept premières minutes de chacune de leurs rencontres. Après la lourde défaite inaugurale contre la Suède (1-5), leur sélectionneur Sabri Lamouchi avait d'ailleurs été limogé en plein tournoi.



(jcz/t-online)