Les gendarmes débarquent pour faire souffler l'arbitre dans le ballon

L'ancien arbitre suisse de la FIFA a avoué qu'il avait déjà sifflé en étant ivre. C'était une rencontre de 3e division entre Fislisbach (2e) et Villmergen (3e). L'Argovien avait participé à une fête de son village la veille et n'avait jamais vraiment récupéré lorsqu'il s'est présenté sur le terrain. «J’ai infligé des sanctions qui ne l’étaient pas», a-t-il raconté dans The Koray Sanchez Show. Il en a tiré une leçon: «Ce sont des moments de vie qui vous mènent plus loin. Après ça, j’ai sifflé tous les autres matches de ma vie sobre. Cette expérience m’a montré que si vous n’êtes pas sérieusement préparés, cela ne peut pas fonctionner».