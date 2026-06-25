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Le fils de Neymar lui fait une jolie surprise sur la pelouse

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Le fils de Neymar lui fait une jolie surprise sur la pelouse

Après le succès du Brésil face à l'Ecosse (3-0), Neymar a partagé un joli moment avec son fils, descendu des tribunes pour le rejoindre sur la pelouse du Hard Rock Stadium, à Miami.
25.06.2026, 16:3725.06.2026, 16:37

Le Brésil a terminé sa phase de groupes sur une bonne note. Dans la nuit de mardi à mercredi, la Seleção s'est imposée 3-0 face à l'Ecosse à Miami et a validé sa première place du groupe C, poursuivant ainsi sa route vers les seizièmes de finale de cette Coupe du monde.

Au coup de sifflet final, les célébrations ne se sont pas limitées aux joueurs. Une séquence diffusée sur les réseaux sociaux montre le fils de Neymar quitter les tribunes pour rejoindre son père sur la pelouse du Hard Rock Stadium.

Vidéo: watson

Neymar n'a pas caché son sourire en retrouvant son fils après la rencontre. Le numéro 10 du Brésil a aussi fondu en larmes, pris par l'émotion de ce moment si important pour lui: entré en jeu à la 76e minute, il a disputé son premier match avec la Seleçao depuis octobre 2023.

Sur le terrain, les Brésiliens ont largement dominé des Ecossais pourtant soutenus par des milliers de supporters ayant transformé Miami en véritable annexe de Glasgow ces derniers jours.

Les Ecossais ont envahi Miami et c'est un régal

Solides et efficaces, les hommes de la Seleção abordent désormais la phase à élimination directe avec le plein de confiance. Pour Neymar, la soirée s'est donc terminée de la plus belle des manières. Une qualification, une victoire convaincante... et un câlin avec son plus proche supporter. (max)

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