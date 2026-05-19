en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Sport
Football

Luca Cibelli arbitre de la finale de Coupe de Suisse

Schiedsrichter Luca Cibelli leitet das Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Luzern, FCL, und den BSC Young Boys, YB, am Samstag, 23. November 2024 in der Swissporarena i ...
Luca Cibelli a déjà dirigé 107 matchs en Super League.Image: KEYSTONE

Un voisin a changé la vie de cet arbitre suisse

La 101e finale de la Coupe de Suisse, qui oppose le FC Stade Lausanne-Ouchy au FC Saint-Gall ce dimanche 24 mai, sera dirigée par le Fribourgeois Luca Cibelli. Un arbitre au destin particulier.
19.05.2026, 11:5619.05.2026, 14:20
Julien Caloz
Julien Caloz

Le département des arbitres d’élite de l’Association Suisse de Football (ASF) a désigné Luca Cibelli comme arbitre de la finale de Coupe. Une belle récompense pour ce Broyard de 37 ans, un ancien footballeur amateur devenu arbitre un peu par hasard:

«En 2009, alors que j’étais à l’université, le voisin de mes parents m’a convaincu de m’inscrire au cours d’introduction d’arbitre en me disant qu’il me voyait aller loin. (...) Ce monde m’a tout de suite plu. Je me suis lancé à fond dedans.»
Luca Cibelli dans La Liberté en 2023.

Luca Cibelli a dû apprendre à se faire respecter. «Au début, on m’a un peu testé. Au fil des parties, j’ai commencé à connaître les joueurs, à entretenir de bonnes relations avec certains, à mieux communiquer, ça aide à prendre les meilleures décisions», expliquait-il récemment dans La Broye.

Gros plan sur un autre arbitre romand:

«Certains joueurs avaient mon numéro de téléphone»

Le seul arbitre romand de Super League bénéficie aujourd'hui d'une solide expérience dans notre pays: il a dirigé 107 parties de première division, plus de 60 en Challenge League et 24 en Coupe de Suisse. Celle de dimanche sera donc la 25e et sera forcément particulière, tant une finale marque tous ceux qui ont la chance de la vivre.

Menace de mort

Luca Cibelli espère que les esprits resteront plus apaisés que ce match de mai 2023 entre Sion et Winterthour. Ce jour-là, le Broyard avait refusé un penalty aux Valaisans après avoir revu les images à la vidéo. Une décision qui avait suscité la colère du FC Sion. Pris pour cible, Luca Cibelli avait reçu une menace de mort d’un supporter dans sa boîte aux lettres.

Les années ont passé, et le directeur de jeu fribourgeois a su garder le meilleur du football. Son plus beau souvenir jusqu'ici remonte à octobre 2020 lorsqu'il a dirigé son premier match de l'élite entre le FC Lausanne-Sport et le FC Zurich, mais cela devrait changer dès dimanche, tant une finale de Coupe de Suisse reste un jour particulier pour tous ceux qui ont la chance de le vivre, que ce soit sur le terrain et en tribunes.

Un arbitre bien entouré

Luca Cibelli ne sera évidemment pas seul à faire respecter les règles au Wankdorf. Le trio arbitral sera aussi composé de Matthias Sbrissa et Christophe Loureiro. Nico Gianforte interviendra pour sa part en tant que quatrième officiel et Linda Schmid comme arbitre assistante remplaçante. Dans la Video Operation Room de Volketswil, Luca Piccolo officiera en tant que VAR et Michèle Schmölzer en tant qu’assistant VAR.
Plus d'articles sur le sport
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
de Rainer Sommerhalder
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
de François Schmid-Bechtel, Sebastian Wendel
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
de Sebastian Wendel
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
de Yoann Graber
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
de Julien Caloz
«Winti», tu vas nous manquer
«Winti», tu vas nous manquer
de Timo Rizzi
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
de Julien Caloz
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
de Simon haring
La Nati de hockey doit régler la question des primes
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Thèmes
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
1 / 7
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
source: 2erpack identity, behruz tschaitschian und veronika kieneke
partager sur Facebookpartager sur X
Au Népal, deux rhinocéros se battent en pleine ville
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il y aura plus de foot sur la RTS
L’Association suisse de football (ASF) a renforcé son partenariat avec la SSR. Davantage de matchs de football féminin seront retransmis.
La Fédération suisse de football (ASF) et la SSR ont annoncé mardi poursuivre leur collaboration sur les droits de diffusion. Le média de service public va renforcer la présence du football féminin sur ses différents canaux.
L’article