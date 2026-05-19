Luca Cibelli arbitre de la finale de Coupe de Suisse

Luca Cibelli a déjà dirigé 107 matchs en Super League. Image: KEYSTONE

Un voisin a changé la vie de cet arbitre suisse

La 101e finale de la Coupe de Suisse, qui oppose le FC Stade Lausanne-Ouchy au FC Saint-Gall ce dimanche 24 mai, sera dirigée par le Fribourgeois Luca Cibelli. Un arbitre au destin particulier.

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Le département des arbitres d’élite de l’Association Suisse de Football (ASF) a désigné Luca Cibelli comme arbitre de la finale de Coupe. Une belle récompense pour ce Broyard de 37 ans, un ancien footballeur amateur devenu arbitre un peu par hasard:

«En 2009, alors que j’étais à l’université, le voisin de mes parents m’a convaincu de m’inscrire au cours d’introduction d’arbitre en me disant qu’il me voyait aller loin. (...) Ce monde m’a tout de suite plu. Je me suis lancé à fond dedans.» Luca Cibelli dans La Liberté en 2023.

Luca Cibelli a dû apprendre à se faire respecter. «Au début, on m’a un peu testé. Au fil des parties, j’ai commencé à connaître les joueurs, à entretenir de bonnes relations avec certains, à mieux communiquer, ça aide à prendre les meilleures décisions», expliquait-il récemment dans La Broye.

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Le seul arbitre romand de Super League bénéficie aujourd'hui d'une solide expérience dans notre pays: il a dirigé 107 parties de première division, plus de 60 en Challenge League et 24 en Coupe de Suisse. Celle de dimanche sera donc la 25e et sera forcément particulière, tant une finale marque tous ceux qui ont la chance de la vivre.

Menace de mort

Luca Cibelli espère que les esprits resteront plus apaisés que ce match de mai 2023 entre Sion et Winterthour. Ce jour-là, le Broyard avait refusé un penalty aux Valaisans après avoir revu les images à la vidéo. Une décision qui avait suscité la colère du FC Sion. Pris pour cible, Luca Cibelli avait reçu une menace de mort d’un supporter dans sa boîte aux lettres.

Les années ont passé, et le directeur de jeu fribourgeois a su garder le meilleur du football. Son plus beau souvenir jusqu'ici remonte à octobre 2020 lorsqu'il a dirigé son premier match de l'élite entre le FC Lausanne-Sport et le FC Zurich, mais cela devrait changer dès dimanche, tant une finale de Coupe de Suisse reste un jour particulier pour tous ceux qui ont la chance de le vivre, que ce soit sur le terrain et en tribunes.