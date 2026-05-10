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Stade Lausanne-Ouchy devra affronter un 12e homme

Stade Lausanne-Ouchy devra affronter un 12e homme

L'équipe vaudoise, qualifiée pour la finale de la Coupe de Suisse (24 mai), aura fort à faire face au FC Saint-Gall, à la fois sur le terrain et dans les tribunes.
10.05.2026, 19:0210.05.2026, 19:12

La 101e finale de la Coupe de Suisse promet du grand spectacle sur le terrain, entre un pensionnaire de 2e division ambitieux (Stade Lausanne-Ouchy) et une équipe de Super League en forme (Saint-Gall, vainqueur de Lugano ce dimanche). Mais il y aura aussi de l'animation en tribune.

A la fin du mois d'avril, on a appris que le SLO offrira une partie des 12'500 places auquel il a droit. Tous les fans âgés de 6 à 16 ans recevront en effet un billet pour le match.

On en parlait ici:

Ouchy offre un joli cadeau à ses fans pour la finale de Coupe

Cela permettra de gagner quelques centaines de supporters et d’élargir un peu la fanbase des Stadistes, qui évoluent devant une moyenne de seulement 637 spectateurs par match à la Pontaise. Il faudra en effet une forte présence côté vaudois pour rivaliser avec les supporters saint-gallois, qui devraient être très nombreux au Wankdorf.

Pour mesurer l'ampleur de l'enthousiasme qui a envahi le club du nord-est de la Suisse à l'approche de cette finale, il suffisait de jeter un œil aux personnes présentes lors de la mise en vente des billets, samedi matin à 10h.

Un supporter, Marcel Hess, a même campé devant le Kybunpark pour être le premier à obtenir une place pour la finale. Arrivé juste après 3 heures du matin, ce fan explique en souriant:

«Je voulais absolument être le premier, au moins une fois dans ma vie»
Marcel Hess avec un autre supporter saint-gallois.
Marcel Hess avec un autre supporter saint-gallois.Image: Daniel Walt

Quant au sommeil, il n'en a guère profité, la nuit ayant été particulièrement fraîche.

D'autres images montrent qu'une longue file de spectateurs s'est formée durant la journée de samedi, signe que de nombreux supporters souhaitent assister à la finale.

L'ouverture de la billetterie pour la finale a attiré du monde au Kybunpark.
L'ouverture de la billetterie pour la finale a attiré du monde au Kybunpark.Image: Lorena La Spada

Le FCSG a perdu les quatre dernières finales auxquelles il a participé (2022, 2021, 1998 et 1977), mais il a aussi battu le Stade Lausanne-Ouchy lors de ses trois affrontements en 2023/2024. Le 24 mai prochain toutefois, toutes ces statistiques seront remises à zéro. Le SLO aura toutes ses chances, à condition de se monter à la hauteur à la fois sur le terrain et dans les tribunes.

(jcz/dwa)

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