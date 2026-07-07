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Que s'est-il passé entre Mbappé et cette sénatrice du Paraguay?

Après l'élimination du Paraguay par la France, la sénatrice Celeste Amarilla s'en est violemment pris à Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Une histoire rapidement devenue politique, jusqu'à faire réagir Emmanuel Macron. On vous résume cette affaire.

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L'histoire aurait pu rester sur le terrain. Un huitième de finale tendu, un penalty décisif de Kylian Mbappé et une qualification française face au Paraguay.

Mais après le coup de sifflet final, la polémique a pris une tournure beaucoup plus grave, bien loin de l'esprit sportif et fair play qu'on attend habituellement des politiques après une défaite en football.

Sur les réseaux sociaux, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a publié plusieurs messages racistes visant le capitaine des Bleus. Des propos insultants, visant notamment ses origines et son apparence, qui ont rapidement provoqué une vague d'indignation bien au-delà du monde du football.



Kylian Mbappé a lui-même répondu publiquement à l'élue, en la qualifiant de «femme méprisable» et «indigne» de sa fonction.

L'attaquant français a également estimé que ces propos racistes faisaient oublier le parcours historique réalisé par les joueurs paraguayens pendant ce Mondial.

L'affaire a ensuite pris une dimension diplomatique. Emmanuel Macron a apporté son soutien au capitaine de l'équipe de France, saluant sa réponse face au racisme. La Fédération française de football a également condamné les propos de la sénatrice.

Face au tollé, Celeste Amarilla a supprimé ses publications avant de publier une lettre ouverte. Elle y exprime certains regrets… mais accuse désormais Mbappé de l'avoir attaquée en tant que femme et évoque une possible action en justice s'il ne présente pas d'excuses.