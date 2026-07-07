assez ensoleillé28°
DE | FR
burger
Sport
Football

Bière 1936: quelle est cette bière du Mondial?

C'est quoi, cette bière suisse dans la collection de ce fan du Mondial?

Le Britannique Guy Hully s'amuse à collectionner une bière de chaque pays qualifié avant de la déboucher au fil des éliminations. Pour ce Mondial 2026, une bouteille estampillée suisse a attiré notre attention.
07.07.2026, 11:5707.07.2026, 11:57
Alexandre Cudré
Alexandre Cudré

Son nom est Guy Hully, et il aime la bière. Ce britannique repéré par la BBC, s'est lancé un challenge à chaque édition de la Coupe du monde ou de l'Euro: il se dégote une bière appartenant à chaque pays participant et une fois que celui-ci est éliminé, il se permet enfin de goûter la mousse. Il réitère cette tradition depuis l'Euro 2016, et le fait également pour l'Eurovision.

Cette année, il a donc dû trouver pas loin de 48 bières de 48 pays différents. Une photo plus tard en compagnie de sa cinquantaine de copines, le buzz est lancé sur les réseaux sociaux.

Gus Hully et ses bières.
Image: facebook

Certaines marques sont bien connues: Super Bock pour le Portugal, Kronenbourg pour la France ou encore Estrella Galicia pour l'Espagne.

«Je boirai la bière de chaque équipe éliminée de la compétition en l'honneur de leur participation»
Gus Hullybbc

Et la Suisse dans tout ça? Saurez-vous repéré la bibine qui représente les douces terres helvétiques? Un Cardinale bien fribourgeoise? Une Boxer d'Yverdon-les-Bains? Une bonne BFM des Franches-Montagnes? Ou bien même: une canette de Prix garanti de la Coop?

Qu'est-ce que c'est que cette bière?

Rien de tout ça. Voici la bière suisse dégotée par Gus Hully:

Image
image: facebook

La 1936, donc, de packaging rouge et blanc, avec une croix stylisée présentant des vachettes et un coucou, ainsi que l'indication trilingue «Bier - Bière - Birra». Les symboles suisses sont bien là.

Mais bon, vous avez déjà vu cette bière dans les rayons de la Coop ou de Denner? Pas moi, en tout cas. Par ailleurs, aucune trace de ce produit sur les shops en ligne de ces derniers. Etrange.

Verbier, Appenzell et Londres

Mon enquête continue. Sur le site de la bière, on peut lire que 1936 n'est pas en référence à l'année, mais bien à un code postal. Celui de... Verbier. D'où l'appellation en français 1936: Bière. Pourtant suivie, sur son site, d'un très anglophone «Swiss made». La description du produit est par ailleurs en anglais. Jugez par vous-même 👇

Image

On peut y lire que la bière est «souvent marketée comme brassée dans les montagnes suisses». La formulation est un peu vague. D'autant que, pour les consommateurs suisses, «brassée dans les montagnes», c'est un peu flou. Elle vient de quel canton, alors, cette bière?

Pas le Valais, c'est certain. Sur le site, on apprend que l'orge utilisé provient des vertes prairies d'Appenzell et que l'eau provient du massif d'Alpstein, aussi en Appenzell. En fait, la bière est produite à la brasserie Locher, qui fabrique la Quöllfrisch et la bière Appenzeller. Tout ça semble bien loin de Verbier.

Une bière d'export, mais pas que

Suisse Tourisme, qui travaille en partenariat avec la brasserie Locher pour promouvoir la bière Quöllfrisch, dit cependant n'avoir aucun lien avec la 1936. En bas de page, on découvre que le siège social de la bière se trouve... à Londres. Avec un numéro de téléphone de contact avec un indicatif britannique. Nous l'appelons.

C'est Scott Haspineall, créateur de la marque, qui nous répond. Il nous confirme que la bière est brassée en Appenzell et qu'il s'agit d'une recette originale. Elle est principalement prévue à l'export – Royaume-Uni, Australie, Suède, France – mais est aussi vendue dans des restaurants à Genève, Zurich et justement, Verbier. Mais au fait, pourquoi Verbier?

«J'y ai vécu durant dix ans»
Scott Haspineall, bière 1936

Un sacré challenge

Retour à Gus Hully, dont le challenge était corsé. Cela lui a pris des semaines et au prix d'échange de bières rares avec d'autres collectionneurs – oui, collectionneur de bières rares semble être un métier comme un autre, on en découvre tous les jours. Guy Hully a d'ailleurs déclaré que c'est la dernière fois qu'il participe au challenge pour la Coupe du monde.

Il a eu bien des difficultés à trouver certaines bières. Une ouzbèke, par exemple. Et pour les pays musulmans qui ont une politique stricte de sobriété (Qatar, Arabie saoudite), le Londonien s'est lancé dans une quête de boissons maltées sans alcool. La dernière boisson à compléter sa liste? «Une boisson au malt sans alcool au goût d'ananas, commandée en Irak.»

La Nati joue son match le plus important des quatre prochaines années

Il est donc logique qu'ayant trouvé une bière avec un logo suisse au Royaume-Uni, il se soit immédiatement saisi de la bouteille. Pour l'Euro 2028, on lui enverra un produit de chez nous.

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
3
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
de Yoann Graber
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
1
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
de Yoann Graber
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
1
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
de Yoann Graber
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
de Sebastian Wendel, Vancouver
«C&#039;était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
«C'était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
de nik Dömer
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
2
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
de Sebastian Wendel, Vancouver
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
1
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
de Margaux Habert
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l&#039;Allemagne nazie
3
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l'Allemagne nazie
de Romuald Cachod
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
de Yoann Graber
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
de Yoann Graber
L&#039;incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
L'incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
de Julien Caloz
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
de Julien Caloz
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
de Romuald Cachod
Cette phrase d&#039;un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
Cette phrase d'un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
de Antoine Menusier
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l&#039;invitait à jouer au Mondial
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l'invitait à jouer au Mondial
de Margaux Habert
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
de Romuald Cachod
Thèmes
Ces gens avaient très envie de boire de la bière
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette blessure bête d'un footballeur anglais est plus grave que prévu
Jordan Henderson s'est blessé au poignet en enjambant un panneau publicitaire, après la victoire en 8e du Mondial contre le Mexique. Son Mondial est sans doute fini.
Le milieu anglais Jordan Henderson s'est blessé alors qu'il fêtait avec son équipe la victoire face au Mexique (3-2) en 8e de finale de la Coupe du monde dimanche.
L’article