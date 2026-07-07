C'est quoi, cette bière suisse dans la collection de ce fan du Mondial?

Le Britannique Guy Hully s'amuse à collectionner une bière de chaque pays qualifié avant de la déboucher au fil des éliminations. Pour ce Mondial 2026, une bouteille estampillée suisse a attiré notre attention.

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Son nom est Guy Hully, et il aime la bière. Ce britannique repéré par la BBC, s'est lancé un challenge à chaque édition de la Coupe du monde ou de l'Euro: il se dégote une bière appartenant à chaque pays participant et une fois que celui-ci est éliminé, il se permet enfin de goûter la mousse. Il réitère cette tradition depuis l'Euro 2016, et le fait également pour l'Eurovision.

Cette année, il a donc dû trouver pas loin de 48 bières de 48 pays différents. Une photo plus tard en compagnie de sa cinquantaine de copines, le buzz est lancé sur les réseaux sociaux.

Image: facebook

Certaines marques sont bien connues: Super Bock pour le Portugal, Kronenbourg pour la France ou encore Estrella Galicia pour l'Espagne.

«Je boirai la bière de chaque équipe éliminée de la compétition en l'honneur de leur participation» Gus Hully bbc

Et la Suisse dans tout ça? Saurez-vous repéré la bibine qui représente les douces terres helvétiques? Un Cardinale bien fribourgeoise? Une Boxer d'Yverdon-les-Bains? Une bonne BFM des Franches-Montagnes? Ou bien même: une canette de Prix garanti de la Coop?

Qu'est-ce que c'est que cette bière?

Rien de tout ça. Voici la bière suisse dégotée par Gus Hully:

image: facebook

La 1936, donc, de packaging rouge et blanc, avec une croix stylisée présentant des vachettes et un coucou, ainsi que l'indication trilingue «Bier - Bière - Birra». Les symboles suisses sont bien là.

Mais bon, vous avez déjà vu cette bière dans les rayons de la Coop ou de Denner? Pas moi, en tout cas. Par ailleurs, aucune trace de ce produit sur les shops en ligne de ces derniers. Etrange.

Verbier, Appenzell et Londres

Mon enquête continue. Sur le site de la bière, on peut lire que 1936 n'est pas en référence à l'année, mais bien à un code postal. Celui de... Verbier. D'où l'appellation en français 1936: Bière. Pourtant suivie, sur son site, d'un très anglophone «Swiss made». La description du produit est par ailleurs en anglais. Jugez par vous-même 👇

On peut y lire que la bière est «souvent marketée comme brassée dans les montagnes suisses». La formulation est un peu vague. D'autant que, pour les consommateurs suisses, «brassée dans les montagnes», c'est un peu flou. Elle vient de quel canton, alors, cette bière?

Pas le Valais, c'est certain. Sur le site, on apprend que l'orge utilisé provient des vertes prairies d'Appenzell et que l'eau provient du massif d'Alpstein, aussi en Appenzell. En fait, la bière est produite à la brasserie Locher, qui fabrique la Quöllfrisch et la bière Appenzeller. Tout ça semble bien loin de Verbier.

Une bière d'export, mais pas que

Suisse Tourisme, qui travaille en partenariat avec la brasserie Locher pour promouvoir la bière Quöllfrisch, dit cependant n'avoir aucun lien avec la 1936. En bas de page, on découvre que le siège social de la bière se trouve... à Londres. Avec un numéro de téléphone de contact avec un indicatif britannique. Nous l'appelons.

C'est Scott Haspineall, créateur de la marque, qui nous répond. Il nous confirme que la bière est brassée en Appenzell et qu'il s'agit d'une recette originale. Elle est principalement prévue à l'export – Royaume-Uni, Australie, Suède, France – mais est aussi vendue dans des restaurants à Genève, Zurich et justement, Verbier. Mais au fait, pourquoi Verbier?

«J'y ai vécu durant dix ans» Scott Haspineall, bière 1936

Un sacré challenge

Retour à Gus Hully, dont le challenge était corsé. Cela lui a pris des semaines et au prix d'échange de bières rares avec d'autres collectionneurs – oui, collectionneur de bières rares semble être un métier comme un autre, on en découvre tous les jours. Guy Hully a d'ailleurs déclaré que c'est la dernière fois qu'il participe au challenge pour la Coupe du monde.

Il a eu bien des difficultés à trouver certaines bières. Une ouzbèke, par exemple. Et pour les pays musulmans qui ont une politique stricte de sobriété (Qatar, Arabie saoudite), le Londonien s'est lancé dans une quête de boissons maltées sans alcool. La dernière boisson à compléter sa liste? «Une boisson au malt sans alcool au goût d'ananas, commandée en Irak.»

Il est donc logique qu'ayant trouvé une bière avec un logo suisse au Royaume-Uni, il se soit immédiatement saisi de la bouteille. Pour l'Euro 2028, on lui enverra un produit de chez nous.