Un ado meurt après avoir arrêté un penalty

«Aujourd’hui, tu as ému tout le Brésil et je n’aurais jamais imaginé que ça puisse se passer comme ça. Un joueur de tournois, un garçon qui n’avait aucune tristesse, toujours joyeux. Mon frère, nous sommes désolés de te voir partir, mais tu es parti en faisant ce que tu aimais le plus, c’est-à-dire jouer au football.»