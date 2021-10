Cristiano Ronaldo a réussi le 10e triplé de sa carrière sous le maillot de la Seleção mardi. Image: Keystone/Shutterstock

Comment Ronaldo inscrit ses triplés avec le Portugal

L'attaquant (182 sélections) a marqué trois buts au cours du même match pour la 10e fois de sa carrière en sélection, mercredi face au Luxembourg (5-0). On a épluché toutes les fois que ça lui est arrivé pour dégager plusieurs tendances.

Julien Caloz Suivez-moi

Il adore les petites équipes , mais pas seulement

Evidemment, ce sont les défenses les plus perméables qui sont les plus souvent trompées par CR7. Donc celles des nations modestes: Arménie, Andorre, Iles Féroés, Lituanie (deux fois), Irlande du Nord et Luxembourg. Mais Ronaldo a aussi marqué de sa triple empreinte des rendez-vous face à des sélections mieux dotées comme l'Espagne, la Suède et même la Suisse. Le 5 juin 2019 à Porto, l'attaquant avait battu la Nati (3-1) à lui tout seul.

Image: Keystone

Il est décisif la moitié du temps

D'ailleurs, sur les 10 triplés de Cristiano Ronaldo, 5 ont permis à son équipe de triompher. Les 5 autres fois, la Seleção se serait imposée même si son meilleur joueur n'avait pas trouvé le chemin des filets.

Il est bon tout le temps

Ronaldo a inscrit 32 buts sur ses 10 triplés, car il lui est arrivé deux fois (face à Andorre et à la Lituanie) de ne pas s'arrêter à 3 buts et d'en marquer 4.

Ces buts, il les a empilés en première (13 fois) et en deuxième mi-temps (19), mais le plus souvent en début et en fin de rencontre.

Image: watson

Le fait qu'il cartonne en 2e mi-temps, et surtout en fin de match, révèle qu'il est endurant et que les minutes qui passent n'altèrent pas ses qualités athlétiques. Son travail paie.

Le footballeur et son nouveau jouet. Image: Instagram

Il marque surtout du pied droit :

Sur ses 32 pions, Ronaldo a marqué:

22 fois du pied droit

6 fois du pied gauche

4 fois de la tête

Il est redoutable sur péno

Image: AP

Le quintuple ballon d'Or a aussi profité des penalties pour soigner ses stats: 22% de ses buts marqués (7 sur 32) l'ont été depuis le rond blanc.

Il vieillit bien

Ronaldo a fêté sa première sélection le 20 août 2003 lors de Portugal-Kazakhstan. Il a attendu 10 ans pour claquer son premier triplé contre l'Irlande du Nord. Il avait alors 28 ans. Depuis, le Lusitanien marque ses buts et les esprits avec une régularité rare: il s'est offert au moins un triplé tous les ans, sauf en 2014 et 2020 (année Covid). Une machine.

Il a réussi 3 coups du chapeau 🎩

Un rappel en préambule: un triplé, c'est quand un joueur marque trois buts à n'importe quel moment du match. Un coup du chapeau, c'est lorsqu'il en inscrit trois sur une mi-temps. Une prouesse que CR7 a accompli 3 fois sur 10:

2 fois en première mi-temps (Irlande du Nord et Suède)

1 fois en seconde (Lituanie)

Il se sent partout comme chez lui

Ronaldo a inscrit autant de triplés à domicile (5) qu'à l'extérieur (5), signe que la pression des supporters adverses n'est pas de nature à le déstabiliser. Précisons quand même que sur ces 5 rencontres disputées hors du Portugal, une l'a été sur «terrain neutre», en Russie, lors du Mondial 2018 face à l'Espagne. C'était un grand moment.

Il n'a pas de concurrence

Sur les onze derniers triplés accomplis par un joueur portugais en sélection, Ronaldo en a réalisé dix. Le seul à l'avoir éclipsé le temps d'un match est André Silva.

Image: Keystone

Le joueur actuel du RB Leipzig avait cartonné le 10 octobre 2016 face aux Iles Féroé. Il s'agissait du premier triplé de sa carrière internationale. Et jusque-là du seul.

Bernardo Silva est son meilleur ami

Les deux hommes s'entendent parfaitement sur le terrain. Image: Keystone

Douze joueurs ont adressé au moins une passe décisive à Cristiano Ronaldo lors de ses 10 triplés. Même le portier Rui Patricio a servi son buteur, sur un dégagement chirurgical en 2015 face aux Arméniens. Mais c'est Bernardo Silva qui a le plus alimenté Ronaldo avec 6 assists. João Moutinho a aussi aidé son prestigieux coéquipier en lui offrant 4 caviars.

Il est le plus prolifique dans l'histoire de son pays

14 internationaux portugais ont déjà claqué un triplé: