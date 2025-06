Mikkel Bjerg a disputé la 8e étape du Tour de Suisse sur un vélo de contre-la-montre. Tim de Waele/Getty Images

Ce cycliste a fait un choix surprenant sur le Tour de Suisse

Mikkel Bjerg s'est distingué lors de la dernière étape de la boucle nationale, dimanche entre Beckenried et Stockhütte.

Joao Almeida a frappé fort, dimanche lors de la 8e et dernière étape du Tour de Suisse. Le Portugais a remporté le contre contre-la-montre en côte de 10,1 km entre Beckenried et Stockhütte, ainsi que le classement général de cette boucle nationale passionnante du début à la fin. Mais un autre coureur a marqué les esprits lors de l'ultime jour de course: Mikkel Bjerg.



Le Danois de l'équipe UAE-Emirates a en effet été le seul coureur à se présenter au départ avec son vélo de contre-la-montre. Un choix qui a surpris beaucoup d'observateurs puisque le tracé du chrono était tout de même sacrément pentu (834m de dénivelé positif).

Le profil de l'étape 🤕

Consultant pour la RTS, Daniel Atienza avait fait le parcours le matin même et en avait gardé un douloureux souvenir.

«Les 4 premiers kilomètres sont déjà très difficiles, mais semblent presque abordables quand on sait qu'ensuite, ça ne débranche jamais. Il faut vraiment se rendre compte qu'on est constamment à 10%, avec des passages à 12 et même 14%. C'est brutal.»

Pourquoi donc, dans ces conditions, Mikkel Bjerg a-t-il fait le choix de rouler avec un vélo conçu pour le plat?

En fait, le cycliste de Copenhague a estimé que ce dimanche était une bonne occasion pour ressortir son vélo de chrono afin de se préparer pour le championnat danois de contre-la-montre, auquel il participera vendredi et pour lequel il nourrit de grandes ambitions.

«La première moitié de cette étape était super sympa sur mon vélo de chrono, mais les deux derniers kilomètres étaient assez difficiles», a avoué le coureur de 26 ans, expliquant ensuite que son engin de contre-la-montre était «un peu plus lourd» et qu'il nécessitait «une position un peu plus agressive» que sur un modèle conçu pour la grimpe.

Le choix fait par Mikkel Bjerg souligne surtout la particularité de l'effort solitaire. Dans un contre-la-montre, les coureurs roulent avec un matériel très différent de celui qu'ils utilisent sur une étape en ligne, et dans une position inhabituelle. En ce sens, chaque jour passé sur un vélo de chrono permet au corps du cycliste de s'habituer à son outil de travail, et d'être performant le jour J.

Mikkel Bjerg saura vendredi s'il a bien fait de souffrir sur un vélo de chrono dans la montée vers Stockhütte, lors d'une étape qu'il a terminée...à la dernière place (128e à 9'26 du vainqueur).