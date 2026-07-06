Cette blessure bête d'un footballeur anglais est plus grave que prévu
Le milieu anglais Jordan Henderson s'est blessé alors qu'il fêtait avec son équipe la victoire face au Mexique (3-2) en 8e de finale de la Coupe du monde dimanche.
Il est touché à un poignet, a déclaré le sélectionneur Thomas Tuchel après le match. Le technicien a poursuivi:
La scène en vidéo
Au milieu des célébrations, les joueurs et le staff de l'équipe d’Angleterre ont formé un cercle, devant les supporters des Three Lions. Henderson a trébuché sur un panneau publicitaire, en voulant l'enjamber, et est tombé sur la main. Il a été évacué sur une civière vers les couloirs souterrains du stade Azteca, avant d'être transporté à l'hôpital.
Le capitaine Harry Kane ne s’est pourtant pas montré particulièrement inquiet dans un premier temps. «Je pense qu’il va bien. C’est juste un problème au bras», a ainsi déclaré l’attaquant à la BBC.
L'Angleterre affrontera la Norvège en quarts de finale. Jordan Henderson n’a fait qu’une brève apparition lors de cette Coupe du monde jusqu’à présent, face au Panama.
(ats/yog)