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Mondial 2026: Henderson se blesse bêtement au poignet

Vidéo: twitter

Cette blessure bête d'un footballeur anglais est plus grave que prévu

Jordan Henderson s'est blessé au poignet en enjambant un panneau publicitaire, après la victoire en 8e du Mondial contre le Mexique. Son Mondial est sans doute fini.
06.07.2026, 11:3706.07.2026, 11:37

Le milieu anglais Jordan Henderson s'est blessé alors qu'il fêtait avec son équipe la victoire face au Mexique (3-2) en 8e de finale de la Coupe du monde dimanche.

Il est touché à un poignet, a déclaré le sélectionneur Thomas Tuchel après le match. Le technicien a poursuivi:

«C'est une blessure assez grave et le fait que Jordan ne soit plus parmi nous ne cadre tout simplement pas avec cette soirée»

La scène en vidéo

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Au milieu des célébrations, les joueurs et le staff de l'équipe d’Angleterre ont formé un cercle, devant les supporters des Three Lions. Henderson a trébuché sur un panneau publicitaire, en voulant l'enjamber, et est tombé sur la main. Il a été évacué sur une civière vers les couloirs souterrains du stade Azteca, avant d'être transporté à l'hôpital.

Le capitaine Harry Kane ne s’est pourtant pas montré particulièrement inquiet dans un premier temps. «Je pense qu’il va bien. C’est juste un problème au bras», a ainsi déclaré l’attaquant à la BBC.

En parlant de l'interview de Kane👇

Harry Kane a eu un problème rare en interview

L'Angleterre affrontera la Norvège en quarts de finale. Jordan Henderson n’a fait qu’une brève apparition lors de cette Coupe du monde jusqu’à présent, face au Panama.

(ats/yog)

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