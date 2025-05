Aarau sait mieux que quiconque que dans le football, tout est possible. image: keystone

Le FC Aarau veut infliger à GC ce que Xamax lui a fait subir

Giflés mardi par Grasshopper, les hommes de Brunello Iacopetta espèrent inverser le cours du barrage de promotion-relégation, à l’image de Xamax qui, six ans plus tôt, avait réussi un exploit magistral sur cette même pelouse du Brügglifeld.

Aarau est en mauvaise posture avant de recevoir Grasshopper, vendredi (20h30) en match retour du barrage de promotion-relégation. Mardi, le deuxième de Challenge League s’est en effet lourdement incliné 4-0 à Lugano, où GC avait délocalisé la manche aller, faute de stade.

Le score peut paraître sévère, mais il reflète fidèlement la physionomie de la partie. Les Zurichois ont nettement pris le dessus sur leur adversaire, et ce, dès les premières minutes de jeu, laissant transparaître l’écart de niveau entre les deux divisions. «On a vu la différence entre la Challenge League et la Super League», a concédé en ce sens l'entraîneur du FC Aarau Brunello Iacopetta, interrogé par CH Media, groupe auquel watson appartient.

Brunello Iacopetta a pris les commandes du FC Aarau il y a un an. image: Keystone

Cependant, Aarau est loin d'être abattu: les Argoviens croient encore à la montée, eux qui n'ont plus évolué en Super League depuis la saison 2014/2015.

«Si nous ne croyons pas au miracle, autant ne pas nous présenter sur la pelouse» Brunello Iacopetta

«Pour réussir, nous devrons faire beaucoup mieux, que ce soit dans le jeu de passes ou dans les duels. Je crois en mon équipe. Vendredi, notre objectif sera de faire mieux dans de nombreux domaines», a ajouté le technicien.

Même si tous les éléments semblent jouer contre le FC Aarau, qui reste sur une seule victoire lors de ses 12 derniers matchs, le club de Challenge League peut encore s’appuyer sur quelques rares motifs d’espoir. «Il est essentiel de retirer du positif de cette partie. Nous avons montré plus de courage au fil du match. Il faudra s’appuyer là-dessus pour le retour», a formulé Iacopetta, qui a vu ses hommes afficher un autre visage à mesure que la rencontre avançait.

«Je ne sais pas si "nerveux" est le terme approprié. Evidemment, ce genre de rencontre demande énormément, et l’équipe l'a ressenti», a complété l'entraîneur, comme pour justifier la mauvaise entame des siens.

Son groupe aborde désormais le duel retour sans réelle pression, puisqu'il n'a plus rien à perdre. Aarau pourra jouer son va-tout, ce qui n'était pas forcément le cas à l'aller, où la pression du résultat a pesé sur les joueurs.

Mais le FC Aarau peut surtout s’inspirer du douloureux exploit que Xamax lui a infligé en 2019, sur cette même pelouse du Brügglifeld qui accueillera vendredi le match retour du barrage de promotion-relégation.

Les Neuchâtelois étaient venus s'imposer 4-0 à Aarau, après avoir perdu quelques jours plus tôt sur le même score à la Maladière. Ils avaient ensuite remporté la séance de tirs au but, validant ainsi leur maintien en première division. La preuve qu’en football, tout reste possible tant que le coup de sifflet final n’a pas retenti.