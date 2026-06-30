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Mondial 2026: la presse allemande étrille sa sélection

La presse allemande étrille sa sélection

Les médias allemands ont dressé le portrait d’une équipe «lente, ennuyeuse, léthargique» et critiqué le sélectionneur Julian Nagelsmann après une nouvelle humiliation en Coupe du monde.
30.06.2026, 05:1730.06.2026, 05:41

«Nouveau cauchemar pour le football allemand. Elimination embarrassante contre le Paraguay. On a raté trois tirs au but», déplore le tabloïd Bild en une de son site internet, avec une photo de Waldemar Anton, mains sur la tête et mine déconfite. Le quotidien donne un 6 (la plus mauvaise note dans le système allemand) au sélectionneur Julian Nagelsmann.

Bild évoque une «prestation désastreuse» et un «non-match absolu durant de longues phases», avec une sélection allemande «lente, ennuyeuse, léthargique». Même teneur sur le site internet du Süddeutsche Zeitung, le grand quotidien munichois, qui titre lui sur «la nouvelle humiliation».

Le résumé du match ⬇️

Sensation au Mondial: l'Allemagne est éliminée

«Le match a donné l'impression que quelqu'un avait appuyé sur le bouton ralenti. L'Allemagne, après son 7-1 contre le petit poucet Curaçao, n'a pas livré la moindre prestation convaincante. Elle rentre maintenant à la maison avec un billet de retour on ne peut plus mérité», ajoute le Süddeutsche Zeitung.

Quadruple championne du monde en 1954, 1974, 1990 et 2014, l'Allemagne reste sur trois fiascos en phase finale du Mondial, des éliminations au stade des groupes en 2018 et 2022, et en 16es de finale en 2026. La dernière présence de la Mannschaft dans un dernier carré de tournoi majeur remonte à la demi-finale de l'Euro 2016 perdue contre la France.

Pour Kicker, la défaite contre le Paraguay est «un constat d'échec pour le football allemand et pour Nagelsmann», sélectionneur de la Mannschaft arrivé en poste à l'automne 2023 et sous contrat jusqu'en 2028, qui «n'a pas réussi à canaliser et à développer les forces de son équipe», regrette le bi-hebdomadaire spécialisé dans le foot, dans son commentaire.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Julian Nagelsmann, Head Coach of Germany reacts after defeat in the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29 ...
Nagelsmann tête basse après l'élimination de la Mannschaft.image: Getty

«Pour la troisième fois de suite, la sélection allemande manque les huitièmes de finale d'une Coupe du monde. C'est un constat d'échec et la preuve que l'Allemagne s'éloigne de plus en plus du sommet du football mondial. Les raisons sont multiples, et ce serait beaucoup trop simpliste de faire porter à Julian Nagelsmann seul la responsabilité de cet échec», estime kicker sur son site internet.

«Face au Paraguay, l'Allemagne a vécu une fin cauchemardesque dans un tournoi dans lequel elle n'est jamais vraiment entrée», souligne le Frankfurter Allgemeine Zeitung, s'interrogeant lui aussi sur l'avenir du sélectionneur, qui a déclaré après la rencontre ne pas être «du genre à fuir».

«Le temps de Nagelsmann comme sélectionneur s'achève-t-il maintenant là où il avait commencé?», alors que l'ancien entraîneur du Bayern avait pris les commandes d'une Mannschaft en pleine crise en septembre 2023, à quelques mois de «son» Euro 2024 à domicile. Il avait connu ses premiers matchs sur le banc de l'Allemagne aux Etats-Unis en octobre 2023...

(afp/roc)

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