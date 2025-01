Le «théâtre des rêves» a baissé le rideau

Vétusté générale, fuites d'eau et désormais, invasion de souris: Old Trafford est en très mauvais état. Le co-propriétaire de Manchester United Jim Ratcliffe, bien connu des supporters lausannois, pousse pour qu'un nouveau stade sorte de terre.

Manchester United ne va pas bien. Battu le week-end dernier par Brighton, le club du Nord-Ouest de l'Angleterre occupe une inquiétante 13e place en Premier League. Surprenant? Pas vraiment. Cela fait déjà plusieurs saisons que les Mancuniens sont rétrogradés en championnat.

Ils se contentent aussi de jouer la Ligue Europa, compétition qu'ils retrouvent ce jeudi à 21h. La partie opposera les Red Devils aux Rangers dans un stade d'Old Trafford qui n'a plus rien d'un «théâtre des rêves», et qui est surtout à l'image du club: en déclin.

La vétusté de l'enceinte a encore pu être constatée en décembre, lorsqu'une conférence de presse de l'entraîneur Ruben Amorim a dû être interrompue, à cause d'une fuite d'eau. L'image a rappelé ces pluies diluviennes qui s'étaient abattues en fin de saison dernière dans la région, et qui avaient innondé certaines travées de l'antre mancunienne, ainsi qu'une partie du tunnel, alors que l'eau dégoulinait en cascade du toit de ce stade vieux de 115 ans.

Nous en parlions ici ⬇️ Ce stade mythique est dans un triste état

Or ce n'était pas une première, le plafond du «théâtre des rêves» ayant déjà laissé échapper des gouttes auparavant. D'ailleurs, les supporters adverses entonnent depuis longtemps des «Old Trafford s'effondre» à chaque venue dans cette arène aux sièges exigus, au béton qui s'effrite et à la peinture quelque peu écaillée.

Mais un autre problème altère la mythique enceinte anglaise: les rongeurs, plus particulièrement les souris. Chassées par le passé, ces dernières sont visiblement de retour, puisque des excréments ont récemment été retrouvés par les autorités sanitaires, aussi bien dans un kiosque vendant de la nourriture que dans une loge privatisée par une entreprise. Le club a par conséquent vu sa note d'hygiène alimentaire passer de quatre à deux sur une échelle de cinq en décembre.

Old Trafford n'a pas qu'un problème de toit. image: Getty

Après avoir expliqué la présence des rongeurs par la situation du stade, localisé entre un canal, une voie ferrée et des entrepôts, «Man U» mène désormais une importante opération de dératisation, afin d'obtenir au plus vite un meilleur score. «Le club met en place un système robuste de lutte contre les parasites dans tout Old Trafford. Si des incidents de cette nature se produisent, des mesures immédiates et appropriées sont prises», a ainsi fait savoir au Daily Mail un porte-parole des Red Devils.

Cependant, il y a encore du travail. Des souris ont en effet été aperçues lors de la réception de Southampton mi-janvier: l'une dans les tribunes, l'autre sur la pelouse en plein durant la partie.

N'y a-t-il pas dans ce contexte global des plans pour redonner à United un stade digne de ce nom, près de 20 ans après la dernière rénovation d'Old Trafford? Et bien si. Jim Ratcliffe, patron d'Ineos, groupe par ailleurs propriétaire du Lausanne-Sport, a même fait du stade une priorité depuis qu'il a racheté 25% du capital de Manchester United il y a un an.

Plusieurs projets, dont un de modernisation et d'agrandissement à 87'000 places au lieu des 74'879 actuelles, sont à l'étude. Or ces derniers jours, les médias britanniques rapportent que la démolition de l'enceinte aurait les faveurs des dirigeants mancuniens. Cela impliquerait la construction d'une arène ultra-moderne de 100'000 spectateurs, soit plus grande que Wembley, sur un terrain attenant à Old Trafford, déjà propriété du club. Cette option permettrait également d'impulser un projet plus global de régénération urbaine dans tout le quartier situé au Sud-Ouest de Manchester.

Il reste toutefois à définir le financement de ce «New Trafford» estimé à deux milliards de livres. Un montant important pour un club déficitaire ces cinq dernières saisons.