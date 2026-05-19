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Neymar fait son retour avec le Brésil pour la Coupe du monde

A screen displays an image of Neymar after coach Carlo Ancelotti, left, included him in Brazil&#039;s squad for the 2026 FIFA World Cup in Rio de Janeiro, Monday, May 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquie ...
Neymar est sélectionné pour la Coupe du monde.image: Keystone

Neymar a reçu une très bonne nouvelle

Le meilleur buteur de la sélection brésilienne a été sélectionné pour la Coupe du monde 2026. Il fait son grand retour avec la Seleçao après plus de 2 ans d'absence.
19.05.2026, 07:2519.05.2026, 08:04

Le sélectionneur de l'équipe du Brésil Carlo Ancelotti a dévoilé lundi sa liste de 26 joueurs pour disputer le Mondial 2026. Surprise, Neymar y fait son retour après plus de 2 ans d'absence.

A 34 ans, l'ancien joueur de Barcelone et du PSG fait son grand retour avec la Seleçao, avec laquelle il n'a plus joué depuis octobre 2023, handicapé par des blessures récurrentes. Le meilleur buteur de la sélection brésilienne (79 buts en 128 sélections) disputera sa 4e Coupe du Monde après celles de 2014, 2018 et 2022.

Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire

De retour l'an dernier à Santos, son club formateur, Neymar n'avait jamais été appelé en équipe nationale depuis l'arrivée d'Ancelotti à la tête de l'équipe auriverde en mai 2025. Sa dernière rencontre sous le maillot des quintuples champions du monde remonte au 17 octobre 2023, quand il avait subi une grave blessure au genou gauche contre l'Uruguay qui l'avait éloigné de longs mois des terrains.

Joueur-clé à Santos

Après deux années quasi blanches à Al-Hilal, en Arabie saoudite, Neymar a rejoint Santos en 2025, où malgré de nombreux pépins physiques, il a joué un rôle clé dans son maintien en première division la saison dernière, avant d'être opéré du même genou gauche fin décembre.

«Physiquement, je me sens très bien», a assuré dimanche Neymar devant la presse après la défaite de son équipe en championnat contre Coritiba (3-0).

«J'ai fait le maximum, et ça n'a pas été facile. J'ai travaillé dur, en silence, en souffrant de ce que les gens disaient sur moi»
Neymar
Une nouvelle règle irrite Neymar

Bilan mitigé pour Ancelotti

Privé du Madrilène Rodrygo, touché au genou droit et forfait pour le Mondial, Ancelotti peut également compter en attaque sur la star du Real Madrid Vinicius Jr, du jeune Lyonnais Endrick et du Barcelonais Raphinha, de retour d'une blessure aux ischio-jambiers. Au Mondial nord-américain, le mois prochain, le Brésil affrontera le Maroc, l'Écosse et Haïti au sein du groupe C.

Avant cela, l'équipe du sélectionneur italien disputera deux ultimes matches de préparation, à Rio contre le Panama le 31 mai puis face à l'Égypte le 6 juin à Cleveland (États-Unis). Depuis la prise de fonctions d'Ancelotti, le Brésil a joué dix rencontres, avec un bilan de cinq victoires, deux nuls et trois défaites, la dernière en date contre la France (2-1) en mars.

(ats)

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