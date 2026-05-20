Johan Manzambi ne sera pas champion d'Europe avec Fribourg. image: Keystone

Sale soirée pour la pépite romande de la Nati en finale

Deux jours après sa convocation pour le Mondial 2026, le Genevois Johan Manzambi, grand espoir du football suisse, s’est incliné 3-0 avec le SC Fribourg en finale de Ligue Europa face à Aston Villa.

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Le SC Fribourg du Genevois Johan Manzambi a vu son rêve de titre européen être brisé en éclats par Aston Villa. Les Anglais ont fait qu'une bouchée des Allemands en finale de l'Europa League, mercredi à Istanbul (3-0).

Développement suit.