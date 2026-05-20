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Foot: Manzambi et Fribourg tombent en finale de Ligue Europa

epa12979360 Johan Manzambi of SC Freiburg prepares for a throw-in during the UEFA Europa League final between SC Freiburg and Aston Villa in Istanbul, Turkey, 20 May 2026. EPA/BRADLEY SECKER
Johan Manzambi ne sera pas champion d'Europe avec Fribourg.image: Keystone

Sale soirée pour la pépite romande de la Nati en finale

Deux jours après sa convocation pour le Mondial 2026, le Genevois Johan Manzambi, grand espoir du football suisse, s’est incliné 3-0 avec le SC Fribourg en finale de Ligue Europa face à Aston Villa.
20.05.2026, 22:5120.05.2026, 22:54

Le SC Fribourg du Genevois Johan Manzambi a vu son rêve de titre européen être brisé en éclats par Aston Villa. Les Anglais ont fait qu'une bouchée des Allemands en finale de l'Europa League, mercredi à Istanbul (3-0).

Développement suit.

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Vers les règles des commentaires..
Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati
Johan Manzambi, qui disputera ce mercredi la finale de la Ligue Europa, impressionne la planète foot par son talent et son calme. A 20 ans, il est déjà convoité par plusieurs grands clubs européens.
C’est une grande semaine pour Johan Manzambi, 20 ans. Lundi, l’Association suisse de football (ASF) a annoncé sa sélection pour la Coupe du monde 2026. Il disputera cet été son premier grand tournoi international. Mais avant cela, il jouera ce mercredi (21h) le match le plus important de sa jeune carrière: la finale de la Ligue Europa contre Aston Villa.
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