Sale soirée pour la pépite romande de la Nati en finale
Deux jours après sa convocation pour le Mondial 2026, le Genevois Johan Manzambi, grand espoir du football suisse, s’est incliné 3-0 avec le SC Fribourg en finale de Ligue Europa face à Aston Villa.
Le SC Fribourg du Genevois Johan Manzambi a vu son rêve de titre européen être brisé en éclats par Aston Villa. Les Anglais ont fait qu'une bouchée des Allemands en finale de l'Europa League, mercredi à Istanbul (3-0).
Développement suit.
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