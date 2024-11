Vidéo: watson

Le défi complètement barré d'un pilote de Formule 1

Le futur ex-pilote Sauber Valtteri Bottas a profité d'une pause dans le calendrier de la saison pour boucler un Ironman... sans sortir de chez lui!

Trois semaines séparent le Grand Prix de Brésil (3 novembre) de celui de Las Vegas (24 ans). La plupart des pilotes en profitent donc pour se reposer et recharger les batteries avant la fin de la saison de Formule 1, mais pas Valtteri Bottas. Le Finlandais de 35 ans a même fait tout le contraire puisqu'il s'est imposé un défi particulièrement corsé.

Le futur ex-pilote Sauber a en effet décidé de boucler un Ironman sans sortir de chez lui. Il s'agit d'une épreuve redoutable dans laquelle l'athlète doit enchaîner 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied. C'est donc ce que Bottas a fait dans sa piscine, puis sur son home-trainer et enfin sur son tapis roulant.

Comme il ne dispose pas d'une piscine olympique dans son jardin, le Finlandais a dû effectuer des centaines de longueurs dans son petit bassin.

Le pilote aux dix victoires en Formule 1 aura mis 10h57 pour boucler son défi soit, dans le détail:

1h05 pour les 3,8 km de natation

5h29 pour les 180 km de vélo

4h23 pour le marathon

«Une très belle performance quand on sait que le temps moyen de l’Ironman pour les hommes est de 12 heures et 38 minutes», a salué Le Parisien dans un article consacré au défi improbable d'un pilote qui aime les challenges. Il avait ainsi participé aux Mondiaux de gravel dans la catégorie 35-39 ans, au début du mois d’octobre en Belgique, terminant à la 133e place sur 232 participants.



