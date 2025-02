Les Portugais après leur exploit en quart de finale du Mondial face aux Allemands. Image: EPA NTB

Voici pourquoi le Portugal est aussi fort en handball

La seleção lusitanienne a créé la surprise en terminant 4e du Mondial ce dimanche. L'ancien coach du Sporting explique à watson comment le pays est devenu une terre de hand.

Le Portugal a réussi un fantastique parcours lors du Mondial de handball qui s'est achevé ce dimanche. Première de son groupe lors du tour principal, la seleção lusitanienne a réussi l'exploit d'éliminer l'Allemagne en quart de finale, avant d'échouer en demi contre le Danemark puis lors de la petite finale face aux Français (35-34).

Beaucoup ont été surpris par le parcours des «Herois do Mar» («Héros de la mer», le surnom des Portugais), mais pas Thierry Anti. «J'avais même dit à mes amis de parier sur le Portugal en quart de finale», nous raconte celui qui a entraîné la section handball du Sporting Lisbonne en 2019/2020.

Quel est donc le secret des Lusitaniens pour s'affirmer soudain au plus haut niveau?

«Le succès actuel est le résultat de la progression du hand portugais ces cinq dernières années, grâce notamment à la génération incroyable des joueurs nés en 1996, 97 et 98» Thierry Anti, élu meilleur entraineur du championnat de France en 2005 et 2017.

Surtout, le Portugal a su faire grandir ses pépites grâce à un système bien rôdé. «Beaucoup de clubs satellites ont été créés autour des trois grandes équipes du pays (Sporting, Benfica et Porto), souligne l'expert. Celles-ci recrutent des jeunes pépites, qu'elles prêtent ensuite dans d'autres clubs pour qu'elles aient du temps de jeu. Il n'est ainsi pas rare que des garçons de 18-20 ans jouent une heure par match de championnat face à des adultes, ce qui est très formateur.»

Salvador Salvador est une star au Portugal. Plus jeune, il a été prêté par le Sporting, de sorte à pouvoir accumuler du temps de jeu en 1re division. Image: EPA NTB

Ces éléments très prometteurs ont grandi au contact de plusieurs Cubains naturalisés, des joueurs qui ont intégré des équipes du championnat portugais (notamment Porto) avant d'obtenir un passeport pour jouer en sélection.

C'est justement parce qu'il a senti que «quelque chose se passait au niveau du hand portugais» que le Français avait choisi d'entraîner le Sporting en 2019 déjà. Sur place, il a découvert un championnat amateur «à hauteur de 60, 70%, se remémore-t-il. C'est encore le cas aujourd'hui. Les deux tiers des clubs s'entrainent le soir et ne peuvent pas beaucoup payer leurs joueurs. On parle de 1000 euros, 1500 dans certaines équipes. Mais les meilleurs du championnat peuvent gagner entre 8000 et 10'000 euros mensuels.»

Thierry Anti lors de son aventure au Portugal. Image: scp

Notre interlocuteur rappelle que le hand portugais revient de loin.

«C’est une nation qui a connu des années difficiles, après le gros clash survenu à la fin des années 90 quand la ligue professionnelle privée est entrée en conflit avec la Fédération. En représailles, celle-ci ne sélectionnait plus les joueurs en équipe nationale et n’inscrivait même plus les clubs en coupes d’Europe. Le handball portugais a eu beaucoup de mal à s’en remettre mais là, on sent un vrai enthousiasme.»

Plusieurs clubs lusitaniens ont brillé en Coupe d'Europe et même si le championnat ne grandit pas au rythme de la sélection, Thierry Anti, finaliste de la Ligue des champions avec Nantes, s'attend à ce que la 4e place au Mondial suscite des vocations. «A l'époque, il n'y avait pas de locomotives pour encourager les jeunes à progresser. Désormais, c'est différent. Les espoirs ont vu les internationaux briller au Championnat du monde, ça va les pousser à faire plus et mieux.»

Un très bel horizon s'ouvre devant les «Héros de la mer».