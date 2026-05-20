Genoni a signé un 13e blanchissage en carrière au Championnat du monde. image: Keystone

Le gardien de la Nati entre un peu plus dans la légende

Leonardo Genoni a profité de la victoire 9-0 de la Suisse contre l’Autriche, mercredi à Zurich, pour battre le record de blanchissages au Championnat du monde.

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Après avoir privé Leonardo Genoni d'un blanchissage, en encaissant un but en fin de match contre l’Allemagne, lundi, la Suisse s’est bien rattrapée: elle n’a pas cédé, ce mercredi, dans les dernières minutes de sa large victoire 9-0 face à l’Autriche.

Ce résultat permet donc à Genoni de signer un 13e match sans encaisser de buts au Championnat du monde, et de dépasser les Tchèques Jiri Holecek et Bohumil Modry, ainsi que le Britannique Jimmy Foster (12). Il peut désormais se targuer d'être seul au sommet. Une distinction plus que méritée pour le légendaire portier, élu MVP du Championnat du monde 2025. Genoni, c'est aussi sept titres de champion de Suisse avec Davos, Berne et Zoug.

Le résumé du match ⬇️ La Nati écrase l’Autriche avec un festival offensif

«C'est très cool d'être le seul détenteur du record du nombre de blanchissages», a déclaré le joueur après la rencontre. «Je n'y ai pas forcément pensé. Le but était avant tout de gagner et d'avancer en direction des quarts de finale. On a marqué assez tôt, et l'équipe a ensuite maintenu un rythme élevé tout au long de la partie, comme s'il y avait toujours 0-0.»

Malgré ce que le score pourrait laisser penser, «Leo» a eu des interventions à effectuer mercredi contre l’Autriche, qui a régulièrement tenté sa chance. A la mi-match, les statistiques des tirs étaient relativement proches, et ce, alors que la Suisse menait déjà largement au score. Mais les tentatives autrichiennes, trop lointaines, et pas assez dangereuses, ainsi que la solidité habituelle de Leonardo Genoni ont fait que nos voisins n’ont jamais réussi à faire trembler les filets.

Le retour de Berra

Sur le plan des gardiens, ce match marquait également le retour de Reto Berra, malade depuis le début du tournoi, sur la feuille de match de la Nati. Sandro Aeschlimann a presque logiquement été envoyé en tribunes.

Reto Berra n’a pas joué une seule seconde contre l’Autriche, laissant ainsi toute la lumière au nouveau recordman Leonardo Genoni. Il pourrait toutefois être titularisé dès la rencontre contre la Grande-Bretagne, jeudi, un adversaire qui ne devrait pas poser de problème à la Suisse. Il s’agira pour lui de retrouver du rythme et de montrer à Jan Cadieux qu’il peut endosser le rôle de numéro un lors de la phase à élimination directe.

(roc avec ats)