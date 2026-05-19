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La nati de hockey rate de peu un record

Switzerland&#039;s goaltender Leonardo Genoni during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between United States and Switzerland, at the Swiss Life Aren ...
Pas de record pour Genoni.image: Keystone

Le gardien de la Nati rate de peu un record

Leonardo Genoni est passé à deux doigts d'un record international, lors du match contre l'Allemagne, lundi.
19.05.2026, 07:1719.05.2026, 08:09

Bien embêtée par les Allemands pendant un tiers, la Suisse a eu la patience nécessaire pour s'imposer. Et avec la manière, puisque le 6-1 est lourd pour des Teutons flingués.

«Je n'ai rien dit après le premier tiers, a expliqué le sélectionneur Jan Cadieux. On a su rester patient. On avait dit avant le match que l'Allemagne allait sortir fort après le match difficile d'hier contre les Lettons. On s'attendait à ce que les Allemands mettent des émotions et qu'on allait devoir rester discipliné. On prend peut-être une pénalité de trop dans le premier tiers, mais on doit apprendre à grandir ensemble et on a su attendre notre moment.»

La Nati de hockey corrige son rival

Maturité, patience, cette Suisse 2026 ne se laisse pas embarquer dans des terrains qui ne lui conviennent pas.

«C'est positif, c'est ce que l'on veut développer. On sait que ce ne sera pas facile et qu'on doit parfois souffrir»
Jan Cadieux

Record potentiel

Buteur sur le 3-0, Christoph Bertschy était très satisfait de la performance de l'équipe: «On a eu une efficacité énorme au deuxième tiers, ce qui nous avait manqué contre la Lettonie. On a marqué de très jolis buts, notamment la ligne de Malgin. Au premier tiers, c'était un peu en dents de scie, alors qu'au deuxième, on a joué très proche de l'adversaire. Toutes les lignes.»

«Quand on perdait un puck, on pouvait le récupérer parce qu'on était près d'eux. Derrière, on n'a pas laissé grand-chose. Dommage que Leo (réd: Leonardo Genoni) encaisse ce goal parce qu'on pensait à son blanchissage»
Christoph Bertschy

Au blanchissage, mais pas au record potentiel pour le gardien de Zoug. «Ah ouais il aurait eu le record? Je ne savais pas, a réagi Bertschy. C'est juste que quand tu mènes 6-0 et que ton gardien c'est Genoni qui t'a tant de fois aidé à gagner, tu as envie de lui rendre la pareille.»

Avec trois victoires en autant de matchs, la Suisse poursuit sa route immaculée. Les trois prochaines rencontres face à l'Autriche, la Grande-Bretagne et la Hongrie ne devraient normalement pas causer trop de soucis à une sélection qui joue avec autant de sérieux. «Si on continue de cette manière, je suis content, conclut Bertschy. Il faut rester sur cette constance.»

(ats)

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