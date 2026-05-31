Qui sonnera la cloche après Roger Federer et Marco Odermatt? image: shutterstock/keystone ; montage: watson

Quelle star suisse donnera le coup d’envoi? Un nom se détache



Après Roger Federer ou encore Marco Odermatt, qui aura la chance de sonner la cloche dimanche au coup d’envoi de la finale? Des noms circulent, dont un avec insistance.

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Deux traditions d’avant-match ont vu le jour au cours du Championnat du monde de hockey sur glace: la première, la présence d’une personnalité dans le vestiaire de la Nati juste avant la rencontre, pour annoncer aux joueurs le six de départ de Jan Cadieux; la deuxième, la présence d’une personnalité en tribune pour sonner la cloche annonçant le coup d’envoi du match.

Andrea Glauser et Kevin Fiala, Büne Huber du groupe Patent Ochsner, Roger Federer ainsi que l’ancien sélectionneur Ralph Krueger ont ainsi fait leur apparition dans le vestiaire de la Nati, tandis que Julien Sprunger, Marco Odermatt ou encore Andres Ambühl ont eu l’honneur d’agiter la cloche. Roger Federer, lui, a pu faire les deux à l’occasion du quart de finale contre la Suède.

A quelques heures du coup d’envoi, une question est donc sur toutes les lèvres: qui annoncera le six de départ et donnera le coup d’envoi fictif du match le plus important de la quinzaine, à savoir la finale Suisse–Finlande, dimanche à 20h20?

Pour ce qui est des derniers encouragements dans le vestiaire, et surtout du discours de motivation accompagnant l’annonce des joueurs, CH Media, groupe auquel watson appartient, a dressé une liste de candidats potentiels, incluant le charismatique Marco Odermatt, les chanteurs Göla et Chris von Rohr, ainsi que des personnalités politiques, comme l'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher. Mais cela pourrait aussi être le président de la Confédération Guy Parmelin ou d'autres membres du Conseil fédéral, toujours prompts à se montrer aux côtés des sportifs qui réussissent. On se souvient de Viola Amherd célébrant avec enthousiasme les succès de Marco Odermatt à Wengen en 2024.

Figure également sur cette liste le capitaine de l’équipe nationale de football Granit Xhaka, que Blick place par ailleurs en pole position pour sonner la cloche et lancer cette grande finale, devant Martina Hingis, Mark Streit, le groupe Stubete Gäng ou encore Patrick Fischer. Le nom du joueur de Sunderland revient avec insistance ces dernières heures dans d'autres médias.

Granit Xhaka sera-t-il à la patinoire ce dimanche soir? image: Keystone

Les footballeurs de la Nati n’ont pas encore été mis à l’honneur, alors qu’ils sont actuellement rassemblés en Suisse pour préparer la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Ils disputent ce dimanche après-midi un premier match amical à 15h contre la Jordanie. Ce match étant joué à la sortie ouest de Saint-Gall, cela laisse suffisamment de temps à Granit Xhaka pour prendre une douche et filer ensuite en direction de la Swiss Life Arena.

Qu'en pense son sélectionneur? «On verra s’il y a lieu de se poser la question. Mais on pourrait très bien l’imaginer, oui…», avait indiqué Murat Yakin au Blick avant la demi-finale Suisse–Norvège, «avec son fameux demi-sourire, celui qu'il garde en général pour les grandes occasions», note le média.

Le timing semble en tout cas idéal au regard du calendrier à venir de l'équipe de Suisse. Les joueurs auront quartier libre après le match contre la Jordanie: ils seront au repos lundi avant de s’envoler pour les Etats-Unis mardi. Une petite escapade à Zurich ne risquerait donc pas de compromettre la cohésion du groupe. Au contraire, un footballeur de la Nati sonnant la cloche symboliserait une belle passation de témoin entre un printemps réussi des hockeyeurs et un été que l’on espère couronné de succès pour les hommes de Murat Yakin.

(roc)