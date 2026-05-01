Julien Sprunger et les joueurs célèbrent leur titre. Keystone

Comment Fribourg a accueilli ses champions

Les Fribourgeois ont réservé un accueil triomphal pour les hockeyeurs de Gottéron. Des milliers de supporters étaient présents à leur arrivée tard dans la nuit.

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Des milliers de fans ont accueilli vendredi les joueurs de Fribourg-Gottéron de retour de Davos (GR), où ils ont décroché la veille leur premier titre de champion de Suisse de hockey sur glace. Le car du club est arrivé peu après 04h30 à la patinoire Saint-Léonard.

A leur sortie du bus, les hockeyeurs fribourgeois ont été acclamés par 7000 à 8000 supporters, a indiqué un responsable du club sur place.

La foule amassée pour l'arrivée des joueurs. Keystone

Cet accueil triomphal a clôturé une nuit de fête en ville de Fribourg et dans tout le canton, les préfectures ayant accordé «une nuit libre» à la population en cas de victoire des Dragons. Les bars avaient ainsi exceptionnellement l'autorisation de rester ouverts jusqu'à l'aube.

Les célébrations se sont bien déroulées dans le respect des recommandations données, a indiqué vendredi la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Aucun incident grave n'a été déploré.

7000 à 8000 supporters étaient présents. Keystone

Les services de secours sont intervenus pour quelques incidents mineurs, a précisé la police. Seules 35 personnes ont été prises en charge pour des blessures légères. Trois d'entre elles ont été acheminées vers un hôpital pour des contrôles plus approfondis.

Keystone

30 000 fans à la patinoire

L'ambiance a été particulièrement survoltée jeudi soir dans la patinoire, où plus de 9000 personnes ont suivi le match sur écran géant. Toutes les places pour ce visionnage public se sont arrachées en quelques minutes, bien que le club les ait rendues payantes (5 francs), alors qu'elles étaient gratuites lors des rencontres précédentes.

Plus de 20 000 supporters s'étaient en outre massés aux abords de la patinoire pour suivre la partie sur des écrans géants. Au terme de la rencontre, quelques engins pyrotechniques ont été allumés, sans faire de blessé ni de dégât matériel, a encore indiqué la police.

La patinoire était pleine. Keystone

Après la victoire de Gottéron, des cortèges spontanés de plusieurs centaines de véhicules se sont formés à Fribourg et à Bulle (FR).

«Les automobilistes ont manifesté leur joie sans débordement» La police fribourgeoise

Les Transports publics fribourgeois (TPF) ont également joué le jeu en se mobilisant toute la nuit et en proposant gratuitement des bus de rapatriement au départ de la patinoire vers les différents chefs-lieux du canton.

Nuit de fête à Fribourg Keystone

Un défilé samedi

En effervescence depuis le début des play-off, Fribourg sera encore en fête samedi avec un défilé organisé en l'honneur des nouveaux champions de Suisse. La fête interviendra deux semaines à peine avant l'ouverture du championnat du monde, organisé conjointement par Fribourg et Zurich.

Ce sacre était attendu de très longue date dans une ville qui vibre particulièrement pour le hockey sur glace. Fondé en 1937, le club évolue en National League (1ère division) depuis 1980 et n'avait encore jamais décroché le titre suprême.

Finaliste à quatre reprises jusqu'ici, mais jamais vainqueur, Gottéron devient la cinquième équipe romande à être sacrée depuis les années 1960. Le club rejoint La Chaux-de-Fonds, club francophone le plus titré, Bienne, Genève-Servette et Villars. (jzs/ats)