Sven Andrighetto a rejoué ce dimanche, à cinq jours du coup d'envoi du Championnat du monde de hockey. image: Keystone

Bonne nouvelle pour la Nati: un joueur clé est de retour

Indisponible depuis le début des play-offs de National League, Sven Andrighetto a rejoué et marqué ce dimanche lors de la victoire 6-1 de la Suisse contre la Tchéquie. De bon augure pour le Championnat du monde.

Plus de «Sport»

La Nati a conclu sa préparation en vue du Championnat du monde à domicile par une large victoire 6-1 contre la Tchéquie, dimanche en Suède, dans le cadre de l’Euro Hockey Tour. Le tout, sans ses principales stars de la NHL laissées au repos (Josi, Hischier, Meier et Niederreiter).

Dernière répétition avant un grand rendez-vous oblige, la rencontre s’est disputée sur un rythme relativement mesuré. Dès lors, difficile de tirer de grands enseignements. Le principal fait marquant reste le retour au jeu de Sven Andrighetto.

La star des ZSC Lions, élément important de la Nati, n’avait plus joué depuis le 25 mars dernier et ce troisième match des quarts de finale contre Lugano. Elle avait alors subi la première commotion cérébrale de sa carrière, à la suite d’un choc avec son coéquipier Rūdolfs Balcers.

Evidemment, Andrighetto avait déjà repris l’entraînement. Il figure dans le groupe suisse depuis plusieurs semaines. Son retour à la compétition se faisait toutefois attendre: il ne lui restait plus que ce match face à la Tchéquie pour retrouver des sensations et se tester, en vue d’une sélection pour le Mondial.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Sven Andrighetto a rassuré ce dimanche en Suède. L’attaquant des ZSC Lions a parfaitement combiné avec son coéquipier en club, Denis Malgin, preuve que sa période d’interruption n’a pas altéré l’alchimie entre les deux joueurs.

Andrighetto est monté en puissance au fil des shifts sur la glace et s'est procuré plusieurs lancers et actions dangereuses. Désigné capitaine, il a même inscrit le quatrième but des Suisses, en supériorité numérique dans le derniers tiers, d’un tir balayé sur un service idéal de l’inévitable Denis Malgin. «Ghetto» avait auparavant été crédité d'une passe décisive sur le 2-0, inscrit à la 6e minute de jeu par Pius Suter.

Il reste désormais à voir comment le Zurichois récupérera de ce match. Mais son attitude sur la glace laisse penser qu’il a remporté sa course contre la montre et qu’il sera apte à jouer dès le match d'ouverture du Championnat du monde, vendredi à Zurich face aux Etats-Unis.

(roc)