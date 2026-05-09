Coureurs en sang, hospitalisations...: chaos sur le Giro

La deuxième étape du Tour d'Italie a viré au cauchemar après une énorme chute à l'approche de l'arrivée.

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Longtemps paisible, la deuxième étape du Tour d'Italie, samedi entre Burgas et Veliko Tarnovo en Bulgarie, a viré au chaos à 23 kilomètres de l'arrivée lorsque des dizaines de coureurs sont violemment allés au sol dans une courbe à droite sur une route rendue glissante par la pluie et la boue.

Parmi eux, une grande partie de l'équipe UAE dont Adam Yates, le leader, tombé dans le fossé, derrière le rail de sécurité. Le Britannique s'est relevé le visage maculé de boue et de sang avant de remonter sur son vélo et de rallier l'arrivée avec un déficit de plus de treize minutes, mettant fin à ses rêves de podium sur cette 109e édition.

La chute en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Deux de ses coéquipiers, Jay Vine et Marc Soler, étaient, eux, en route pour l'hôpital, a rapporté le manager de l'équipe, Mauro Gianetti qui a constaté, amer: «C'est très triste de commencer le Giro comme ça». Deux autres coureurs, le Colombien Santiago Buitrago (Bahrain) et le Norvégien Adne Holter (Uno-X), ont dû abandonner.

De nombreux concurrents sont apparus en souffrance, allongés par terre ou boitant en grimaçant, certains avec la tenue complètement déchirée à l'image du Néerlandais Wilco Kelderman, un des équipiers de Jonas Vingegaard. Le Français Rémi Cavagna se tenait lui le poignet droit avant de repartir pour finir dans le même temps que Yates et Kelderman.

Wilco Kelderman, amoché. Image: getty

La chute ayant mobilisé toutes les ambulances, les organisateurs ont neutralisé la course pendant cinq kilomètres avant de donner le feu vert à un peloton amaigri pour le final de l'étape.

Vainqueur de la première étape la veille, le maillot rose Paul Magnier, qui a échappé de justesse au crash, était alors toujours présent. Mais le sprinteur français allait rapidement céder, lorsque l'équipe Visma et son grimpeur italien Davide Piganzoli ont forcé l'allure dans l'ascension du monastère de Lyaskovets pour préparer l'attaque de Jonas Vingegaard.

Très actif alors qu'on ne l'attendait que plus tard dans ce Giro, le Danois est passé à l'offensive à 11 km de l'arrivée. Et seuls Giulio Pellizzari et Lennert Van Eetvelt ont réussi à le suivre. Les trois hommes ont creusé un petit écart mais ont commencé à se regarder à l'approche de la flamme rouge. Ils ont été rejoints par Jan Christen, rescapé de l'équipe UAE, puis le reste d'un gros groupe de survivants dont allait surgir Thomas Silva, idéalement lancé par son coéquipier Christian Scaroni.

Guillermo Thomas Silva est devenu le premier Uruguayen à gagner sur le Tour d'Italie, et a fait coup double en décrochant le maillot rose. «C'est le summum, le maximum de ce que je pouvais espérer», a réagi le coureur d'Astana, un anonyme du peloton qui, à 24 ans, avait surtout brillé sur des épreuves secondaires

(afp/roc)