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Mondial 2026: dispute entre les Belges Tielemans et Trossard

Vidéo: twitter

Cette dispute entre coéquipiers a eu un effet inattendu

Les Belges Youri Tielemans et Leandro Trossard en sont presque venus aux mains, mercredi contre le Sénégal en 16e de finale du Mondial. Une altercation qui a servi d'électrochoc.
02.07.2026, 08:5602.07.2026, 08:56

On joue la 70e minute lorsque l'arbitre interrompt la rencontre pour la pause fraîcheur. Comme les Sénégalais, les Belges – menés 2-0 – rejoignent le bord du terrain pour aller boire et écouter les consignes de leur coach. C'est alors qu'une vive altercation verbale éclate entre deux «Diables rouges».

Youri Tielemans réprimande avec vigueur son coéquipier Leandro Trossard, avec aussi des gestes d'agacement de la main. Romelu Lukaku tente déjà de calmer Tielemans, comme le montre la vidéo, où on voit l'attaquant regarder la dispute et crier «Hey! Hey!». Mais ça ne suffit pas: Trossard et Tielemans se rapprochent physiquement et sont visiblement très proches d'en venir aux mains.

Il faut l'intervention d'un autre coéquipier, Nicolas Raskin, pour séparer les deux protagonistes. Même le Sénégalais Lamine Camara – repoussé violemment par Tielemans – tente de s'interposer pour éviter l'affrontement physique entre les deux Belges. Lunaire!

La dispute en vidéo

Vidéo: twitter

Youri Tielemans et Leandro Trossard sont définitivement séparés quand Romelu Lukaku vient à son tour s'interposer. Ce qui n'empêche pas les deux Diables rouges de continuer à se fritter verbalement.

Au vu du score, il n'y a rien d'étonnant à ce que les esprits s'échauffent côté belge. Le Sénégal mène alors 2-0 et, pour les hommes de Rudi Garcia, le tournoi semble devoir s'achever prématurément sur une énorme déception. Mais cette dispute entre les deux joueurs de Premier League, Tielemans (Aston Villa) et Trossard (Arsenal), a eu l'effet d'un électrochoc.

Le compte rendu du match👇

La Belgique est miraculée

A la 86e minute, Lukaku a réduit l'écart. Puis, trois minutes plus tard, Youri Tielemans a égalisé de la tête sur un centre de... Leandro Trossard. L'altercation a été vite oubliée: au moment de célébrer le but, les deux hommes se sont chaleureusement serré dans les bras.

La réconciliation entre Trossard et Tielemans 📺

Vidéo: twitter

En prolongations, la Belgique a même réussi à renverser la rencontre. Tielemans, fauché dans les seize mètres, s'est chargé de transformer lui-même le penalty à la 125e minute. Score final: 3-2 pour la Belgique, qui affrontera les Etats-Unis – vainqueurs plus tard dans la nuit de la Bosnie (2-0) – en 8e de finale. Les Diables rouges sont vraiment passés par toutes les émotions lors de cette victoire contre le Sénégal!

(yog/nih)

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