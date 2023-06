Roger Federer a fait sa réapparition dans le monde du tennis au tournoi de Halle.

Interview

Roger Federer: «Je savais que mon corps n'en pouvait plus»

Dans sa première interview post-carrière, en présence de notre journaliste, Roger Federer raconte à quel point sa retraite fut une délivrance, mais avoue aussi qu'il l'avait sentie venir.

simon häring / halle

Plus de «Sport»

271 jours se sont écoulés depuis l'annonce de sa retraite. Roger Federer n'a pas disparu de la scène publique mais il n'a donné aucune interview depuis ce fameux jour, encore moins dans le cadre d'un tournoi de tennis. Pour ses premiers mots de retraités, il a choisi Halle, où il détient le record du nombre de titres (10) et où il possède un contrat à vie.

Roger Federer est forcément revenu sur ce jour où, d'une vidéo diffusée dans l'après-midi, il a annoncé la fin de sa carrière. «Ma grande crainte était que, d'une manière ou d'une autre, cela ne se passe pas comme je l'aurais souhaité. Je ne voulais pas que ce soit un adieu triste. Pour moi, c'est une énorme partie de ma vie qui a disparu d'un coup.»

Mais Roger Federer reconnaît aussi qu'au fond de lui, il «l'avait sentie venir, depuis longtemps». Le Covid et les blessures, en un sens, l'ont préparé doucement à la retraite, peut-être même inconsciemment. Il l'avoue:

«En fin de compte, c'était une délivrance de ne plus devoir m'entraîner, de ne plus devoir disputer de matchs, parce que je savais que mon corps ne pouvait plus le supporter»

«Ce qui disparaît, c'est le stress d'être prêt le jour J. Ne plus avoir ce stress a été une grande délivrance»

Le Maître a commencé une autre vie dans laquelle son corps n'est plus un outil de travail mais un patrimoine dont il tient à prendre soin. «Je veux rester en forme et je fais du fitness quatre ou cinq fois par semaine. Mais parfois, aussi, je suis heureux de ne plus devoir monter sur le court.»

Sa santé s'améliore au rythme plus paisible des descentes à ski et des matchs avec ses enfants (il n'a encore jamais rejoué avec des amis). «Le corps va bien. De temps en temps, j'ai le dos raide. Mais cela peut aussi venir du golf (rires). Mes réveils le matin sont redevenus tout à fait supportables. Si je devais rester comme ça pour les restant de mes jours, je signerais tout de suite.»

Roger Federer en profite aussi pour prendre du bon temps. «J'ai fait de super voyages. Par exemple, j'ai emmené mes parents dans l'Orient Express. Avec les enfants, nous sommés allés au Lesotho, où il y avait aussi ma mère et Mirka. C'était très drôle. Une expérience fantastique.»



Une façon de se la couler douce. instagram rogerfederer

Quelle profession indique-t-il quand il franchit un poste de douane? Il s'esclaffe et réfléchit: «Parfois touriste, parfois tennisman professionnel.» En clair, la compétition ne lui manque pas: «Honnêtement, pas beaucoup. J'ai aimé être sur le court. Parfois, bien sûr, je voudrais revivre ces émotions. Mais je sais que mon corps ne le permet pas. Je n'ai pas le sentiment que je pourrais encore jouer et donc, je n'ai pas l'impression de manquer quelque chose.»



Il suit encore tous les résultats du tennis, sans forcément regarder de nombreux matchs au complet. «Je suis surpris de voir à quel point je suis intéressé par tout ça, à quel point ces résultats signifient quelque chose pour moi. Je n'aurais jamais pensé que ça me captiverait autant (rires).»

La façon dont sa carrière s'est terminée à la Laver Cup lui a finalement ôté ses derniers regrets: «C'était un rêve, entouré d'amis, de la famille, avec les enfants et les légendes. C'était génial. J'ai toujours eu horreur de me retrouver seul sur le court.»

Désormais, pour apparaître sur un tournoi, Roger Federer éprouve le besoin de se trouver... une excuse. A Halle, il reconnaît «un petit sentiment de malaise, car c'est la première fois depuis la Laver Cup que je reviens dans le tennis. Une fois que tu as arrêté, il te faut une raison d'être là. A Halle, j'en ai une avec le 30e anniversaire et mes dix victoires.» Et ensuite?