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Jannik Sinner s'est pris pour Roger Federer

Le tennisman italien, vainqueur du tournoi d'Indian Wells dimanche, a réalisé un coup «federesque» lors de sa victoire face à Daniil Medvedev.

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Jannik Sinner a réussi à dominer le Russe Daniil Medvedev en deux tie-breaks 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) afin de remporter pour la première fois le Masters 1000 d'Indian Wells, dimanche en Californie. Lors de cette partie, le numéro 2 mondial a impressionné par sa gestion des points importants mais aussi par un coup venu d'ailleurs lors de la première manche.



Alors qu'il servait pour égaliser à 6-6, le Transalpin de 24 ans a mal négocié son revers à deux mains, qui a touché la bande du filet. Medvedev en a profité pour attaquer, plaçant une accélération sur le revers de son adversaire. Mais Sinner avait tout compris: il a anticipé la balle du Russe et a même réussi à la renvoyer sur la moitié de terrain adversaire grâce à un coup qui rappelle étrangement celui dont était capable un certain Roger Federer.

La preuve en vidéo: Vidéo: twitter

«Welcome back Roger Federer», a tweeté un spécialiste de tennis sur les réseaux sociaux en commentaire de cette vidéo. «Le plus beau point du match est arrivé au 11e jeu du premier set, lorsque Jannik a enchanté le public avec un passing de revers à une main», a salué La Gazzetta dello Sport, surnommant l'idole du tennis italien «Roger Sinner» pour l'occasion.

Grâce à sa victoire, Jannik Sinner a réduit de 1000 points son retard sur Carlos Alcaraz au classement ATP. Carlos Alcaraz compte désormais 2150 points d'avance, ce qui est un matelas confortable, mais il ne doit pas négliger la menace venue d'Italie: son rival est tout à fait capable de revenir sur l'actuel numéro un mondial dans les prochains mois. Jannik Sinner n'avait en effet disputé que trois tournois (le Masters 1000 de Rome, Roland-Garros et Halle) entre la mi-avril et la mi-juin la saison dernière, si bien que cette période pourrait lui rapporter un maximum de points en cas de victoires.

(jcz)