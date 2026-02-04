ciel couvert
Tir sportif: Nina Christen est attendue à Avenches

Nina Christen of Switzerland poses with the gold medal after the women&#039;s shooting 50m Rifle 3 Positions Finals at the 2020 Tokyo Summer Olympics in Tokyo, Japan, on Saturday, July 31, 2021. (KEYS ...
Nina Christen a remporté la médaille d'or à Tokyo en 2021 lors du tir à la carabine 3 positions à 50m.Image: KEYSTONE

Une championne olympique de tir attendue en Romandie

Nina Christen participera ce samedi à Avenches à la finale du championnat suisse de tir à l'air comprimé par équipes. D'autres stars de la discipline se déplaceront.
04.02.2026, 11:5904.02.2026, 11:59

La bataille pour le titre de champion suisse par équipes s'annonce passionnante, ce samedi dans le complexe scolaire d’Avenches «Sous Ville». Les six premières équipes de la LNA peuvent encore rêver du titre, même si Olten, Nidwald et Thörisaus partent légèrement favoris dans cette compétition de tir à l'air comprimé par équipes.

Quelques-uns des meilleurs athlètes du pays seront présents en Suisse romande, dont la championne olympique Nina Christen ainsi que de multiples champions du monde comme Jan Lochbihler. Le local Gilles Dufaux sera lui aussi aligné, tout comme la majorité de l’équipe nationale dont les deux jeunes sœurs Jäggi, récentes médaillées du championnat du monde élite.

Jan Lochbihler a obtenu plusieurs titres prestigieux dans sa carrière.
Jan Lochbihler a obtenu plusieurs titres prestigieux dans sa carrière.Image: Keystone

Cette pluie de stars rappelle que le tir sportif suisse vit une de ses meilleures périodes, cumulant les médailles olympiques et les titres mondiaux et européens.

Vully-Broye qualifié

La compétition de promotion relégation LNA/LNB concernera les deux derniers classés de LNA et les deux premiers de chaque groupe de LNB. Parmi les équipes de deuxième division, la qualification de dernière minute de la formation locale, Vully-Broye, mérite d'être soulignée. Celle-ci est portée par les deux anciens internationaux Claude-Alain Delley (CH) et Michael D’Halluin (F). Cinq tireuses font également partie de l'effectif, dont trois juniors néophytes à ce niveau de compétition.

Ce week-end de compétition, organisé par la société Air Comprimé Vully-Broye, verra également se dérouler la finale du championnat décentralisé à genou. Il se terminera dimanche par la finale du championnat d’hiver junior, véritable répétition des finales suisses individuelles qui se tiendront à Berne fin février. Ce concours sera donc une autre occasion de voir à l’œuvre la relève de cette discipline olympique.

(jcz)

