Carolina Kostner (à gauche) et Martina Caironi ont dévoilé les torches de Milan Cortina. image: Getty

Les torches des JO 2026 ont une particularité

Dévoilées lundi à Milan et Tokyo, les torches des Jeux Olympiques et Paralympiques de Milan Cortina, conçues par un mastodonte des hydrocarbures, se veulent durables.

Les Jeux olympiques et paralympiques de Milan Cortina ont leurs torches: elles ont été dévoilées lundi lors d'une cérémonie simultanée à Milan en Italie et Osaka au Japon dans le cadre de l'Exposition universelle 2025.

Les torches des JO-2026 (6-22 février 2026) et des Jeux paralympiques 2026 (6-15 mars 2026), qui ressemblent à une flûte, ont été conçues par l'architecte italien Carlo Ratti et ont été baptisées «Essential», en anglais, en raison de leur sobriété.

«"Essential" représente un hommage à l'excellence du désign italien, chaque détail est pensé pour représenter la force et la détermination des sportifs, ainsi que leur capacité à unir les gens à travers le sport», a indiqué dans un communiqué le comité d'organisation Milano Cortina 2026.

De couleur bleue pour les Jeux olympiques et bronze pour les paralympiques, elles ont été présentées à Milan par la légende du ski de fond italien Stefania Belmondo et la star italienne du sport paralympique Beatrice Vio. A Osaka, ce sont Martina Caironi, médaillée d'or en para-athlétisme l'été dernier à Paris, et l'ancienne patineuse artistique Carolina Kostner, qui les ont portées pour la première fois.

La torche des Jeux olympiques de Milan Cortina (à gauche) et celle des Paralympiques. image: Getty

Pesant 1060 grammes, elles sont fabriquées «intégralement en Italie» par le géant italien des hydrocarbures Eni, l'un de partenaires premium du comité d'organisation, à partir d'aluminium recyclé et peuvent être utilisées à dix reprises.

L'allumage de la flamme aura lieu comme le veut la tradition olympique à Olympie (Grèce) le 26 novembre 2025. La flamme arrivera ensuite à Rome le 4 décembre pour un relais à travers l'Italie, en partant du sud vers le nord, avec des passages dans des sites iconiques comme Agrigente, Pompéi et Venise, avant son arrivée à Milan le 5 février 2026 à la veille de la cérémonie d'ouverture qui se déroulera dans le stade de football de San Siro.

(afp/roc)