Xherdan Shaqiri a été décisif en demi-finale de Coupe contre Lausanne. image: Keystone

Shaqiri réalise un nouveau tour de magie et qualifie Bâle pour la finale

Le FC Bâle a battu Lausanne (3-2 après prolongations) dimanche en demi-finale de Coupe de Suisse. Le pied gauche du capitaine bâlois a fait des merveilles.

Le Lausanne-Sport a été héroïque dimanche après-midi à Bâle, mais ça n'a pas suffi. Ce sont les Bâlois – vainqueurs 3-2 après prolongations – qui défieront le FC Bienne en finale de la Coupe de Suisse, le 1er juin à Berne.

Pourtant, les Lausannois ont été exemplaires dans l'attitude, notamment défensive. Ils se sont battus comme des acharnés sur chaque ballon, ont tenté de remporter chaque duel aérien et ont quasiment chaque fois appliqué le fameux et essentiel principe de couverture quand l'un de leurs défenseurs était en difficulté.

A l'image de Jamie Roche, les Lausannois ont été admirables défensivement à Bâle. image: Keystone

Le LS pensait sûrement même avoir fait le plus dur, quand il a repris l'avantage (2-1) à la 65e sur un bijou (balle piquée au-dessus de deux défenseurs et enchaînement demi-volée dans la lucarne) d'Aliou Baldé, entré quelques instants plus tôt. Mais une arme redoutable a fini par faire plier les Vaudois: les coups de pied arrêtés de Xherdan Shaqiri.



Lausanne connaissait pourtant la patte gauche mythique et si habile du capitaine bâlois. Mais à chaque fois qu'il a eu un coup franc ou un corner à tirer, il y a eu danger. L'égalisation bâloise à 1-1 (46e, Traoré) est consécutive à un corner de «XS». Le numéro 10 rhénan a même réussi un nouveau tour de magie à la 74e minute: marquer sur un corner direct (légèrement dévié par le malheureux Aliou Baldé). Le même geste avec lequel l'ex-international suisse avait trouvé le poteau lors des prolongations du quart de finale de l'Euro (perdu) contre l'Angleterre.



Un corner consécutif, d'ailleurs, à un superbe coup franc direct de Shaqiri qui prenait la direction de la lucarne, mais que le gardien lausannois, Karlo Letica, a détourné d'une non moins superbe claquette.

Le corner direct de Shaqiri en vidéo Vidéo: extern / rest/RTS Sport

Avec les coups de pied arrêtés de Shaqiri (systématiquement brossés), Bâle possède une véritable arme: chacun d'eux se transforme en véritable occasion. C'est la seule équipe en Suisse qui dispose d'un tel avantage. Une situation qui contraste totalement avec Young Boys, par exemple, très maladroit sur coups de pied arrêtés lors de sa défaite à Bienne (1-0 après prolongations), samedi soir, dans l'autre demi-finale.

C'est certain: les Seelandais travailleront les situations défensives sur coups de pied arrêtés avant leur finale contre les Bâlois.

Mais les Rhénans savent aussi scorer dans le jeu. La preuve: le but décisif de Léo Leroy contre Lausanne, à la 110e minute, qui a parfaitement exploité un ballon dans les seize mètres.

Le FCB, en tête de Super League, conserve donc son rêve de doublé coupe-championnat.