Pourquoi ces gants vont créer des combats plus brutaux

Près de six mois après les avoir introduits, la plus grande organisation de MMA renonce déjà à ses nouveaux gants, pourtant conçus pour une sécurité accrue. Retour au modèle traditionnel, pour des affrontements plus féroces et davantage de KOs.

Les nouveaux gants portés par les combattants de l'UFC n'auront donc tenu que quelques mois. Introduits au printemps par la plus grande organisation de MMA, ils avaient pour but de réduire les «eye-pokes», ces doigts dans l'oeil souvent involontaires, non autorisés par le règlement.

Ces gestes provoquent régulièrement de longues interruptions dans la cage. L'instance présidée par Dana White a donc cherché à les limiter – autant pour la sécurité des athlètes que pour le bon déroulé du spectacle – en modifiant les mitaines traditionnelles, obligatoires depuis 1997.

En fait, elle a fait en sorte que les doigts épousent une position plus courbée.

Le nouveau modèle, doté d'une mousse renforcée, visait aussi à mieux absorber les chocs, malgré son aspect plus rigide. Il devait enfin davantage protéger les combattants contre les coupures, les abrasions et les blessures aux mains, les coutures étant déplacées sur la paume.

Or très vite, les mitaines avaient été critiquées par différents fighters, notamment les plus chevronnés. «Pouvons-nous parler à la personne qui a conçu ces gants? Avez-vous déjà participé à un combat dans votre putain de vie?», avait par exemple pesté Sean Strickland, 29 victoires en carrière, après son premier combat avec les nouveaux gants.

«A moins que vous ne mettiez des gants de boxe, cette merde (les «eye-pokes») ne s'arrêtera pas» Sean Strickland

Dana White a donc annoncé dimanche le retour au modèle traditionnel. «C’est un abandon permanent. Les nouveaux gants étaient motivés par de bonnes intentions, nous avons consacré beaucoup de temps, d’énergie et d’argent à leur fabrication. Les intentions étaient bonnes, mais ça n’a pas marché et c’est comme ça», a fait savoir le dirigeant en conférence de presse.

Les gants qui ont fait un méga flop. Le modèle doré était utilisé pour les combats en cinq rounds, le noir pour ceux en trois rounds.

image: ufc

Si le rétropédalage est lié à certains feedbacks des athlètes, un homme en particulier a peut-être fait pencher la balance d'un côté: Jon Jones, tête d'affiche du MMA, considéré comme l'un des meilleurs combattants de tous les temps. Vainqueur de l'événement principal de l'UFC 309 ce week-end, l'Américain, réputé pour avoir tendance à laisser traîner ses doigts dans les yeux de ses adversaires, a manifesté à plusieurs reprises sa frustration concernant la forme des nouveaux gants.

Or sans qu'il ne demande un quelconque changement, l'organisation a semblé céder au caprice du champion, l'autorisant pour son combat du week-end à porter l'ancien modèle.

Un autre élément a sans doute également poussé l'UFC à revenir en arrière: une récente étude menée par Nate Latshaw, data scientist spécialisé dans le sport, ayant révélé une diminution des KOs d'environ 10% depuis l'introduction des nouvelles mitaines. L'analyse doit être considérée avec précaution étant donné le manque de données. Elle présente néanmoins une première tendance, inacceptable pour une organisation entièrement basée sur le sport spectacle, quitte à oublier la sécurité des pratiquants.