beau temps
DE | FR
burger
Sport
Musique

Hockey: la musique de but de la Nati pose problème

Andrea Glauser et ses coéquipiers avec la Nati vont changer de musique de but.
Andrea Glauser et ses coéquipiers avec la Nati vont changer de musique de but.image: watson

La chanson de l'équipe suisse de hockey suscite l'indignation

La musique qui célèbre actuellement les buts de la Nati fait polémique.
25.03.2026, 05:3125.03.2026, 05:31

Depuis près de deux ans, les buts de l’équipe de Suisse de hockey sur glace, lors des Mondiaux et des matchs internationaux, sont célébrés sur la chanson Richi du groupe nidwaldien Stubete Gäng. La fédération, Swiss Ice Hockey, a toutefois décidé de changer cet hymne.

From to left, Switzerland&#039;s players Christoph Bertschy, Pius Suter, Roman Josi, Sven Andrighetto, Nino Niederreiter and Andrea Glauser, look disappointed after losing against Finland during the o ...
La Nati reste sur une grosse désillusion, avec une élimination contre la Finlande en quarts de finale aux JO, en prolongation. Image: KEYSTONE

Mais cette décision n’a rien à voir avec la colère de la famille Schönbächler, précise la fédération, contrairement à ce qui avait d'abord été écrit. L’introduction d’un nouveau morceau était en effet à l’étude depuis un certain temps, indépendamment de la publication vendredi dernier sur Facebook des Schönbächler, une famille alémanique qui a inspiré la chanson Richi.

Ni consentement ni argent

La famille Schönbächler a émigré au Canada en 2010, un départ médiatisé dans une émission de la SRF, la chaîne TV publique alémanique. Plusieurs extraits de cette émission (Auf und davon) sont ensuite devenus viraux sous forme de mèmes. L’épisode le plus marquant est celui où le petit Richi tombe d’une pelleteuse et où son père Hermann lui lance en suisse-allemand:

«Richi, je t’ai dit de faire attention!»

Cette phrase a également été reprise dans la chanson du groupe Stubete Gäng, celle qui fait office de musique de but pour la Nati. Ce qui a fortement irrité la famille Schönbächler, qui a récemment exprimé son mécontentement sur Facebook.

La chanson Richi 📺 🔊

Vidéo: YouTube/Stubete Gäng

Elle affirme que divers produits dérivés, tels que des chaussettes ou des autocollants, mais aussi des livres, des jeux et de la musique, ont été produits sans son accord ni même sa connaissance. «Nous n’avons jamais reçu la moindre part financière», explique la famille, aujourd’hui installée dans l’ouest du Canada. Elle critique en particulier la chanson Richi:

«Le point culminant du manque de respect est la chanson «Richi» du groupe Stubete Gäng, dans laquelle les musiciens sont allés jusqu’à utiliser, sans notre autorisation ni celle de la SRF, la voix et des citations d’Hermann et, SURTOUT, avec leurs paroles, portent atteinte à la vie privée et à l’intimité de notre fils mineur. La chanson a également été choisie sans que nous en soyons informés comme «hymne de but» dans des patinoires de hockey, ce qui la rend de plus en plus populaire.»
Hermann Schönbächler Richi
Hermann Schönbächler est devenu une figure culte grâce à l'émission Auf und Davon de la SRF.Image: SRF

La chanson est sortie en 2022 et a depuis été écoutée des millions de fois. Sur Spotify, avec près de 7,5 millions d’écoutes, elle figure parmi les titres les plus populaires du groupe, également connu pour les morceaux Petra Sturzenegger ou Göschene Airolo. Grâce à l’équipe de Suisse de hockey, Richi a aussi gagné une notoriété internationale. Lors du championnat du monde U20, les Suédois ont même célébré leur titre dans le vestiaire sur cette chanson.

«Une atteinte à la dignité»

Au moment de la sortie du morceau, Richi Schönbächler n’avait que 14 ans. Sa famille demande désormais que le clip publié sur YouTube, qui totalise près de trois millions de vues, soit signalé. Elle déplore, toujours dans sa publication Facebook:

«Cette chanson, produite dans un but commercial, sans que nous en soyons informés et sans notre consentement, porte atteinte à la DIGNITÉ de notre fils et, par conséquent, à celle des autres membres de la famille.»
Voici les raisons du départ chaotique de Gottéron en play-offs

Les parents de Richi se disent «consternés et déçus» et demandent à tout un chacun «d’accorder à nos enfants RESPECT et DISTANCE.»

Ce souhait est désormais exaucé, du moins en ce qui concerne l’équipe nationale suisse de hockey sur glace. Le nouveau morceau sera lui aussi signé par Stubete Gäng et sera dévoilé avant le Championnat du monde à domicile (15 au 31 mai). Le groupe ne s’est pour l’instant pas exprimé sur ces accusations.

(nih/yog)

Plus d'articles sur le sport
Voici les rares courses que Pogacar n'a pas encore gagnées
Voici les rares courses que Pogacar n'a pas encore gagnées
de Julien Caloz
Un Romand fait une contre-proposition à Sabalenka
Un Romand fait une contre-proposition à Sabalenka
de Julien Caloz
Les défaites ont rendu Simon Ehammer plus fort
1
Les défaites ont rendu Simon Ehammer plus fort
de Rainer Sommerhalder
Le patron du ski mondial veut «prolonger la saison»
Le patron du ski mondial veut «prolonger la saison»
Le Bayern Munich est victime d'une curieuse hécatombe
Le Bayern Munich est victime d'une curieuse hécatombe
de Romuald Cachod
Le grand projet de Sierre est une aubaine pour Ajoie
1
Le grand projet de Sierre est une aubaine pour Ajoie
de Klaus Zaugg
La réforme du hockey suisse est le comble de l'arrogance
La réforme du hockey suisse est le comble de l'arrogance
de marcel kuchta
Pourquoi la star suisse de la natation est si peu connue
1
Pourquoi la star suisse de la natation est si peu connue
de Simon Häring
Ce Fribourgeois peut sauver la saison du CP Berne
Ce Fribourgeois peut sauver la saison du CP Berne
de Klaus Zaugg
L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse
L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse
de Romuald Cachod
Dominique Gisin: «Si je pouvais décider, ma fille ferait du ski de fond»
Dominique Gisin: «Si je pouvais décider, ma fille ferait du ski de fond»
de Étienne Wuillemin
Un «retour historique» se prépare aux Paralympiques
Un «retour historique» se prépare aux Paralympiques
Les coachs suisses sont victimes d'un changement
Les coachs suisses sont victimes d'un changement
de Klaus Zaugg
Une situation cocasse a fâché les fans de rugby
Une situation cocasse a fâché les fans de rugby
Marco Odermatt explose (presque) tous les compteurs
1
Marco Odermatt explose (presque) tous les compteurs
de pascal vogel
La deuxième division du hockey suisse va vivre une révolution
1
La deuxième division du hockey suisse va vivre une révolution
de Klaus Zaugg
«Dans l'ombre de l'UTMB, les trails romands souffrent»
«Dans l'ombre de l'UTMB, les trails romands souffrent»
de Julien Caloz
«Le coach de Tottenham a fait une faute professionnelle»
«Le coach de Tottenham a fait une faute professionnelle»
de Yoann Graber
Une sale fréquentation éclabousse un équipier de Pogacar
Une sale fréquentation éclabousse un équipier de Pogacar
de Romuald Cachod
Une spécificité du calendrier rend Bodø/Glimt dangereux
Une spécificité du calendrier rend Bodø/Glimt dangereux
de Romuald Cachod
Voici les pires frasques de Gianni Infantino
1
Voici les pires frasques de Gianni Infantino
de Stefan Wyss
On en a la chair de poule
On en a la chair de poule
de Yoann Graber
Ce club portugais fait trembler les grands d'Europe
Ce club portugais fait trembler les grands d'Europe
de Julien Caloz
Sepp Blatter «Trump est malade, et Infantino lui ressemble»
Sepp Blatter «Trump est malade, et Infantino lui ressemble»
de François Schmid-Bechtel et Sebastian Wendel
Newcastle peut profiter d'un défaut insolite de son stade
Newcastle peut profiter d'un défaut insolite de son stade
«Honteux!»: la décision de cet arbitre de tennis fait polémique
«Honteux!»: la décision de cet arbitre de tennis fait polémique
de Yoann Graber
La pétanque suisse prend une mesure insolite pour aller aux JO
La pétanque suisse prend une mesure insolite pour aller aux JO
de Yoann Graber
Fiasco total pour l'écurie Aston Martin en F1
1
Fiasco total pour l'écurie Aston Martin en F1
de Romuald Cachod
Polémique autour du match de rugby Ecosse-France
Polémique autour du match de rugby Ecosse-France
Un tournoi de tennis très rare va naître près de la Suisse
Un tournoi de tennis très rare va naître près de la Suisse
de Yoann Graber
«Génial»: Une innovation en biathlon cartonne
«Génial»: Une innovation en biathlon cartonne
Une joueuse de tennis placée sous protection policière
2
Une joueuse de tennis placée sous protection policière
de Yoann Graber
Cet arbitre suisse raconte son improbable idée lors d'un match Iran-USA
Cet arbitre suisse raconte son improbable idée lors d'un match Iran-USA
de Sebastian Wendel
Cette Romande est une championne ultime
Cette Romande est une championne ultime
de Julien Caloz
Le curieux aveu d'une ancienne star du foot suisse
Le curieux aveu d'une ancienne star du foot suisse
Ce mythe du foot romand prend sa retraite et raconte ses «dernières fois»
Ce mythe du foot romand prend sa retraite et raconte ses «dernières fois»
de Yoann Graber
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Une meute de chiens échappent de l’abattage en sautant d'un camion.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Nati fait les yeux doux à un jeune crack brésilien
Né à São Paulo, Nicolas Bosshardt joue déjà à 18 ans en première division brésilienne. Le fait qu'il dispose également du passeport suisse le rend très intéressant aux yeux de Murat Yakin.
Celui qui joue à 18 ans dans les plus hautes sphères du foot brésilien a forcément du potentiel. C’est justement le cas de Nicolas Bosshardt, défenseur gauche à São Paulo et détenteur de la double nationalité.
L’article