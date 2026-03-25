Andrea Glauser et ses coéquipiers avec la Nati vont changer de musique de but. image: watson

La chanson de l'équipe suisse de hockey suscite l'indignation

La musique qui célèbre actuellement les buts de la Nati fait polémique.

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Depuis près de deux ans, les buts de l’équipe de Suisse de hockey sur glace, lors des Mondiaux et des matchs internationaux, sont célébrés sur la chanson Richi du groupe nidwaldien Stubete Gäng. La fédération, Swiss Ice Hockey, a toutefois décidé de changer cet hymne.

La Nati reste sur une grosse désillusion, avec une élimination contre la Finlande en quarts de finale aux JO, en prolongation. Image: KEYSTONE

Mais cette décision n’a rien à voir avec la colère de la famille Schönbächler, précise la fédération, contrairement à ce qui avait d'abord été écrit. L’introduction d’un nouveau morceau était en effet à l’étude depuis un certain temps, indépendamment de la publication vendredi dernier sur Facebook des Schönbächler, une famille alémanique qui a inspiré la chanson Richi.

Ni consentement ni argent

La famille Schönbächler a émigré au Canada en 2010, un départ médiatisé dans une émission de la SRF, la chaîne TV publique alémanique. Plusieurs extraits de cette émission (Auf und davon) sont ensuite devenus viraux sous forme de mèmes. L’épisode le plus marquant est celui où le petit Richi tombe d’une pelleteuse et où son père Hermann lui lance en suisse-allemand:

«Richi, je t’ai dit de faire attention!»

Cette phrase a également été reprise dans la chanson du groupe Stubete Gäng, celle qui fait office de musique de but pour la Nati. Ce qui a fortement irrité la famille Schönbächler, qui a récemment exprimé son mécontentement sur Facebook.

Elle affirme que divers produits dérivés, tels que des chaussettes ou des autocollants, mais aussi des livres, des jeux et de la musique, ont été produits sans son accord ni même sa connaissance. «Nous n’avons jamais reçu la moindre part financière», explique la famille, aujourd’hui installée dans l’ouest du Canada. Elle critique en particulier la chanson Richi:

«Le point culminant du manque de respect est la chanson «Richi» du groupe Stubete Gäng, dans laquelle les musiciens sont allés jusqu’à utiliser, sans notre autorisation ni celle de la SRF, la voix et des citations d’Hermann et, SURTOUT, avec leurs paroles, portent atteinte à la vie privée et à l’intimité de notre fils mineur. La chanson a également été choisie sans que nous en soyons informés comme «hymne de but» dans des patinoires de hockey, ce qui la rend de plus en plus populaire.»

Hermann Schönbächler est devenu une figure culte grâce à l'émission Auf und Davon de la SRF. Image: SRF

La chanson est sortie en 2022 et a depuis été écoutée des millions de fois. Sur Spotify, avec près de 7,5 millions d’écoutes, elle figure parmi les titres les plus populaires du groupe, également connu pour les morceaux Petra Sturzenegger ou Göschene Airolo. Grâce à l’équipe de Suisse de hockey, Richi a aussi gagné une notoriété internationale. Lors du championnat du monde U20, les Suédois ont même célébré leur titre dans le vestiaire sur cette chanson.

«Une atteinte à la dignité»

Au moment de la sortie du morceau, Richi Schönbächler n’avait que 14 ans. Sa famille demande désormais que le clip publié sur YouTube, qui totalise près de trois millions de vues, soit signalé. Elle déplore, toujours dans sa publication Facebook:

«Cette chanson, produite dans un but commercial, sans que nous en soyons informés et sans notre consentement, porte atteinte à la DIGNITÉ de notre fils et, par conséquent, à celle des autres membres de la famille.»

Les parents de Richi se disent «consternés et déçus» et demandent à tout un chacun «d’accorder à nos enfants RESPECT et DISTANCE.»

Ce souhait est désormais exaucé, du moins en ce qui concerne l’équipe nationale suisse de hockey sur glace. Le nouveau morceau sera lui aussi signé par Stubete Gäng et sera dévoilé avant le Championnat du monde à domicile (15 au 31 mai). Le groupe ne s’est pour l’instant pas exprimé sur ces accusations.

(nih/yog)