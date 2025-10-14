en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Sport
Nati

Interview de Dan Ndoye après Slovénie-Suisse (0-0)

Dan Ndoye beim Zusammenzug der Schweizer Fussball Nationalmannschaft in Basel, am Montag, 1. September 2025. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Dan Ndoye sera très attendu en novembre au Stade de Genève.Image: KEYSTONE

Dan Ndoye a une revanche à prendre au Stade de Genève

«Frustrée» en Slovénie (0-0), la Nati pourrait se qualifier pour le Mondial en novembre prochain au bout du lac. Un stade dans lequel Dan Ndoye n'a jamais joué avec la Suisse, et ce n'est pas de sa faute.
14.10.2025, 11:5814.10.2025, 11:58

L'attaquant vaudois s'est confié à Keystone-ATS dans les travées du Stadion Stozice de Ljubljana, juste avant de remonter dans le bus suisse. Il préfère retenir le positif à l'issue de ce match nul qui ne remet pas en question le statut de favori de la Suisse dans son groupe, et ce malgré la victoire du Kosovo en Suède (1-0).

Dan Ndoye, qu'est-ce que vous retenez de ce match nul ? Plutôt le point et le blanchissage ou la frustration de ne pas avoir gagné?
«Il y a forcément de la frustration, parce qu'on est des compétiteurs et qu'on veut gagner chaque match. On n'a pas su trouver la solution devant, mais il faut retenir le positif. On n'a toujours pas pris de but et on prend un bon point à l'extérieur.»

Résultats et classement:

Image
Image: TXT

Le Kosovo qui gagne en Suède, cela pourrait rendre la lutte pour la première place plus serrée que prévu...
«On a notre destin entre les mains, c'est ça le plus important. Bien sûr, on savait que ça allait être serré, mais on n'est pas inquiets. On a les qualités et tout ce qu'il faut pour se qualifier. Donc on reviendra en novembre pour terminer le travail.»

Changement de système

Qu'est-ce qui a manqué pour faire la différence contre ce bloc slovène?
«C'était un match difficile à manier, contre une équipe qui est restée très compacte. On s'est créé deux ou trois occasions, pas assez franches pour leur faire mal. Mais on a tout donné.»

A l'heure de jeu, Murat Yakin a changé de système, passant d'un 4-3-3 à un 3-4-3 et vous avez évolué piston droit. Cela ne vous a pas embêté de retrouver ce poste moins offensif, que vous aviez notamment occupé à l'Euro 2024?
«Dans le foot aujourd'hui, on doit savoir jouer toutes les positions. Ce n'est pas celle que je préfère, mais pour l'équipe, je suis prêt à jouer partout. On a essayé de faire passer le match dans un autre registre avec ce système-là, pour faire la différence, mais cela n'a pas marché.»

Slovenia&#039;s Zan Karnicnik pulls Switzerland&#039;s Dan Ndoye during a World Cup 2026 group B qualifying soccer match between Slovenia and Switzerland at Stozice stadium in Ljubljana, Slovenia, Mon ...
Ndoye et la Suisse n'ont pas passé l'épaule en Slovénie.Keystone

Du coup, vous aurez la possibilité de vous qualifier devant le public romand en novembre, contre la Suède...«
Ce serait magnifique ! Ce sera mon premier match avec l'équipe de Suisse à Genève car j'étais toujours blessé les dernières fois. J'espère que ce ne sera pas le cas en novembre, je touche du bois! Mais oui, ce serait super de se qualifier à la maison, devant le public romand.»

(jcz/fxp-fr-sda-rtp/ats)

Plus d'articles sur le sport
En hockey, ce changement fait toute la différence
En hockey, ce changement fait toute la différence
de Klaus Zaugg
Voici ce que l'on sait du mégaprojet de la NBA en Europe
Voici ce que l'on sait du mégaprojet de la NBA en Europe
de Romuald Cachod
Le FC Sion risque de ne pas jouer ce match crucial
Le FC Sion risque de ne pas jouer ce match crucial
de Sebastian Wendel
La reine du ski alpin prend une décision radicale
La reine du ski alpin prend une décision radicale
de Rainer Sommerhalder
Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis
1
Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis
de Yoann Graber
Le prochain adversaire du HC Sierre a banni l'alcool
Le prochain adversaire du HC Sierre a banni l'alcool
de Matthias Hafen
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare
de Yoann Graber
La NHL change les règles du jeu en play-offs
La NHL change les règles du jeu en play-offs
de Adrian Bürgler
Cette star du ski a une idée pour réduire les accidents graves
Cette star du ski a une idée pour réduire les accidents graves
de Rainer Sommerhalder
Coup de tonnerre dans le monde du sport connecté
Coup de tonnerre dans le monde du sport connecté
de Sven Papaux
Pour se qualifier, la Nati doit corriger son plus grand défaut
Pour se qualifier, la Nati doit corriger son plus grand défaut
Xhaka a failli jouer pour la Suède
Xhaka a failli jouer pour la Suède
de Etienne Wuillemin
Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité
Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité
de Timo Rizzi
L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public
L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public
de Yoann Graber
Breel Embolo chasse un record presque centenaire
Breel Embolo chasse un record presque centenaire
de Céline Feller
«Les Suisses dominent tellement que cela devient ennuyeux»
«Les Suisses dominent tellement que cela devient ennuyeux»
de Irene Lustenberger
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
de Klaus Zaugg
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
de Julien Caloz
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
de Yoann Graber
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
de Rainer Sommerhalder
Un énorme danger guettait ce golfeur
Un énorme danger guettait ce golfeur
de Yoann Graber
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
de Rainer Sommerhalder
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
de Klaus Zaugg
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
de Romuald Cachod
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
2
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
de Yoann Graber
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
1
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
de Raphael Gutzwiller, Seregno
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
1
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
de Niklas Helbling
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
1
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
de Benjamin Zurmühl
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
de Julien Caloz
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
de Raphael Gutzwiller
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
de Romuald Cachod
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
1
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
de Yoann Graber
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
de Yoann Graber
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
de Romuald Cachod
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
de Romuald Cachod
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
de Yoann Graber
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Ce sont les gâteaux du moment
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
3
La reine du ski alpin prend une décision radicale
Ce dirigeant va regretter longtemps son geste
Le propriétaire et directeur général des Cowboys de Dallas (NFL) a été lourdement sanctionné pour son attitude lors du dernier match de son équipe.
Dimanche dernier, les Cowboys de Dallas ont réalisé une très belle opération en battant les Jets de New York (37-22) dans une rencontre comptant pour le prestigieux championnat de football américain (NFL). Mais c'est une action se déroulant en tribunes qui a beaucoup fait parler après le match.
L’article