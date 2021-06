Quelle image culte de ce France-Suisse garderez-vous en mémoire?

L'égalisation de Mario Gavranovic L'arrêt de Yann Sommer sur le pénalty de Mbappé Le doute de Yann Sommer si la Suisse a bel et bien gagné juste après son arrêt Le sprint de joie de toute la Nati vers ses fans Le mythique supporter jurassien de la Nati La détresse de Kylian Mbappé L'accolade entre Xhaka et «Petko» et le big smile du coach La folie dans les rues du pays après la victoire Le discours charismatique de Granit Xhaka avant les tirs au but La danse de Paul Pogba sur son but du 3-1 Le «C'est choli» de Yann Sommer à l'interview pour décrire cet exploit