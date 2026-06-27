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On a retrouvé le Ballon d'Or

France&#039;s Ousmane Dembele celebrates after scoring his side&#039;s third goal during the World Cup Group I soccer match between Norway and France in Foxborough, Mass., near Boston, Friday, June 26 ...
Le numéro 7 des Bleus a été exceptionnel vendredi.Keystone

On a retrouvé le Ballon d'Or

Ousmane Dembélé a éclaboussé de toute sa classe le match contre la Norvège avec un triplé qui a offert la première place du groupe I à l'équipe de France (4-1).
27.06.2026, 05:5127.06.2026, 05:51
Keyvan NARAGHI / afp

Pour mesurer l'exploit réussi par l'attaquant du PSG, il suffit de jeter un oeil sur les statistiques. Le numéro 7 des Bleus n'est que le troisième Tricolore de l'histoire à inscrire trois buts dans une rencontre de Coupe du monde après Just Fontaine en 1958 (3 face au Paraguay, 4 contre l'Allemagne) et Kylian Mbappé lors de la mémorable finale de 2022 face à l'Argentine de Lionel Messi.

Dembélé se fait ainsi une place dans les annales aux côtés des plus grands, une juste récompense pour un joueur consacré comme le meilleur de la planète en 2025, si précieux et si impressionnant avec son club qu'il a mené à deux titres en Ligue des champions (2025, 2026), mais jusque-là bridé ou trop timoré en sélection.

Commentaire
Le suspense est mort

Les doutes et les débats étaient d'ailleurs nombreux le concernant avant le début du tournoi, aussi bien sur son positionnement que sur son rendement ou sa capacité à cohabiter avec les deux autres monstres de l'attaque française, le capitaine et superstar Mbappé et le phénoménal Michael Olise. Mais après un match inquiétant contre le Sénégal (3-1), le déclic s'est enfin produit avec un but salvateur face aux Irakiens qui a sonné comme une délivrance (3-0).

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Comme dans un rêve, Dembélé a enchaîné de manière admirable pour mater les Norvégiens avec trois réalisations de toute beauté, portant d'un coup son total à 11 buts en 62 capes avec l'équipe de France. Des chiffres encore relativement modestes pour un joueur de sa trempe et de son statut mais qu'il pourrait fort bien gonfler cet été s'il poursuit la même dynamique.

Parfaitement lancé par Mbappé, le natif de Vernon (29 ans), placé côté droit pour laisser l'axe à Olise, a mystifié une première fois l'arrière garde nordique du droit dès la 7e minute de jeu avant de récidiver sur une frappe du gauche limpide de l'extérieur de la surface (20e) puis de s'offrir un «hat-trick» sur une action similaire juste avant la pause (38e). Une réalisation du droit, deux autres du gauche: du Dembélé tout craché.

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De quoi déclencher des «Ousmane Ballon d'Or» parmi les supporteurs français, donnant au Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts) des allures de Parc des Princes. «Dembouz» est même passé tout près du quadruplé mais s'est montré trop altruiste en privilégiant la passe au tir (43e). Avec quatre buts au total, le voilà revenu d'un coup à la hauteur de Mbappé au classement des buteurs de la compétition, lui qui n'avait encore jamais fait trembler les filets au cours d'une phase finale, se contentant de jouer des rôles subalternes, comme lors du sacre mondial de 2018 ou la campagne de 2022 au Qatar où il a eu une fonction très défensive à droite.

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Le sélectionneur Didier Deschamps avait donc eu raison de défendre bec et ongles son attaquant face au scepticisme ambiant. Dembélé sera un atout de poids pour les Bleus, aux côtés de Mbappé et d'Olise, au cours de la deuxième phase de la Coupe du monde qui débutera avec les 16e de finale et les matches à élimination directe.

Sa sortie à la 65e minute en compagnie d'Olise avait ainsi pour fonction de le préserver en vue du prochain tour, dès mardi à East Rutherford (New Jersey), sans doute face à la Suède. Il faut protéger le joyau Dembélé.

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