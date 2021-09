Thierry Barnerat est formel: Yann Sommer et ses collègues gardiens ne devraient pas tirer des pénaltys. image: keystone

Nati

Vous voulez faire tirer les pénaltys à Sommer: n'y pensez même pas!

D'après notre sondage, vous souhaitez que Yann Sommer devienne le tireur de pénaltys attitré de la Nati. Mais un expert prévient: c'est une très mauvaise idée.

La Nati a fait match nul 0-0 mercredi soir en Irlande du Nord dans les qualifs pour le Mondial 2022. Mais le score aurait pu être plus favorable pour la Suisse si Haris Seferovic avait transformé son pénalty à la 33e minute.

Murat Yakin, qui ne semble plus faire confiance à Ricardo Rodriguez pour cet exercice, est embêté: il n'a plus de tireur attitré. Alors on vous a demandé quel joueur vous aimeriez voir s'élancer depuis le point des 11 mètres. Et vous avez voté en majorité pour... le gardien Yann Sommer!

Il ne serait pas le premier à ce poste à devenir un spécialiste. Le Colombien René Higuita, le Paraguayen José Luis Chilavert et plus récemment Hans-Jörg Butt étaient de très bons tireurs de pénaltys.

Les résultats du sondage

Bonnes aptitudes mais...

Et ce n'est pas un hasard: un portier a des aptitudes pour exceller dans cet art. A commencer par une capacité de concentration au-dessus de la moyenne. «Pendant un match, un gardien doit tout le temps resté attentif, y compris quand son équipe est en position offensive», rappelle Thierry Barnerat, instructeur FIFA pour les gardiens. Souvent laissé à lui-même, quand le danger est loin de sa cage, il doit trouver les ressources pour rester focus sur ce qu'il a à faire et ne pas se faire distraire. Tirer un pénalty exige exactement la même attitude.

Un gardien a aussi l'habitude de gérer la pression sur ses épaules. «Dans un match, à cause d'une seule erreur, il peut passer de héros à zéro», prévient l'expert.

Et logiquement, comme il joue au même poste, un gardien est aussi celui qui sait le mieux ce qu'il se passe dans la tête du portier qu'il a en face en tirant. «Le pénaltys sont toujours un bras de fer psychologique, constate Thierry Barnerat. C'est en connaissant très bien les règles du jeu qu'on peut jouer avec.» Et donc prendre le dessus sur l'autre pour marquer.

Mais tout ça, c'est de la théorie. Et une seule raison suffit à la rendre inutilisable dans la pratique.

«Aujourd'hui, le football va très vite, alors si le gardien voit son tir bloqué par le portier adverse, les risques de prendre un but en contre sont énormes» Thierry Barnerat, entraîneur de gardiens de haut niveau

Punkt schluss. A l'époque des Higuita, Chilavert ou Butt, les qualités athlétiques des footballeurs étaient moins développées et les transitions entre les lignes moins dynamiques. «Je ne connais actuellement aucun gardien qui s'exerce à tirer les pénaltys à l'entraînement», nous assure Thierry Barnerat.

Murat Yakin va donc devoir trouver une autre solution que celle proposée par les lecteurs de watson...